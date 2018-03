Un texte de Laurie Dufresne

Le défenseur Jocktan Chainey a permis à son équipe de prendre les devants 1-0 dès la première période.

Malgré une dizaine de lancers en 3e période, le gardien de buts des Mooseheads, Alexis Gravel, est demeuré imperturbable. Il aura intercepté 41 tirs au terme du match. 32 lancers auront été dirigés vers la cage du Drakkar.

Je pense qu'on s'est battus jusqu’à la fin. Quand tu vas chercher en haut de 40 tirs dans un match, c'est parce que les gars ont essayé. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Rappelons que le Drakkar n’a mis la main que sur un seul match dans cette série. Mercredi dernier, la défaite de 8-1 aura été particulièrement amère pour les Nord-Côtiers.

Bilan de la saison

L’heure est maintenant au bilan pour la formation baie-comoise.

« On aurait certainement aimé avoir un meilleur rang au classement général. Notre objectif était plus haut que de finir 13e, c'est bien évident. Mais, en même temps, on savait que l'année 2 d'un plan de reconstruction, tout pouvait arriver. » explique l’entraîneur-chef Martin Bernard.

D’ailleurs, Martin Bernard croit toujours au potentiel de sa jeune équipe.

Notre noyau de joueurs, c’est des 16-17 ans. L’année prochaine, ils vont arriver un peu plus à maturité. Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

Les prochains mois de l’organisation seront consacrés à rencontrer chaque joueur individuellement pour lui faire part des objectifs en vue de la prochaine saison.

Martin Bernard garde également un oeil sur la future période de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

« Les vacances, ce sera pour juillet ! » raconte-t-il.