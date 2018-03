L’événement est organisé par la Dead Vinyl Society, un groupe de passionnés de la culture du vinyle.

L'organisateur Yuri Wuensch, qui a cofondé la Dead Vinyl Society, soutient qu'Edmonton est un endroit idéal pour les collectionneurs de musique. « Nous avons fait de cette vente un événement annuel, et nous organisons aussi des réunions mensuelles d’échanges de disques », dit-il.

« Edmonton a une très forte communauté de collectionneurs de vinyles. »

Yuri Wuensch est l'un des fondateurs de la Dead Vinyl Society d'Edmonton, qui organise une grande vente annuelle de vinyles depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada/Rod Maldaner

Wendy Parkinson collectionne des disques depuis sa jeunesse. Elle souligne que c'est la chasse aux trésors cachés qui est intéressante pour les collectionneurs.

« Vous pouvez commander n'importe quoi sur Amazon, mais si vous pouvez le trouver dans une vente de garage ou quelque part comme ça, là ça vaut vraiment la peine. »

Elle explique qu'elle aime la sensation nostalgique d'un disque vinyle. « C'est avec ça que j'ai grandi, et le son est plus chaleureux. » Wendy Parkinson ajoute que chaque pochette de disque est une création unique. « Quand vous faites jouer un disque et que vous le placez sur une étagère, ça devient une oeuvre d’art. »

La vente, qui a commencé vendredi, se poursuit samedi de 10 h à 18 h à la salle communautaire de Kenilworth, au sud-est d'Edmonton.

Avec des informations de Josée St-Onge