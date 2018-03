L'organisme à but non lucratif désire ainsi construire une annexe et six petites maisons pour augmenter sa capacité d'accueil et ainsi répondre à l'augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles mentaux.

Le centre offre actuellement 8 chambres de courte durée dans sa maison d'hébergement temporaire et accueille 14 personnes dans ses appartements communautaires autonomes.

Les noms s'accumulent sur la liste d'attente

La directrice du centre Émilie-Gamelin, Johanne Bécu, affirme qu'il y a plus de 30 noms sur sa liste d'attente. Ce manque d'espace oblige des personnes en crise à se retrouver avec des résidents dont l'état est fragilisé par tout ce stress.

« Il y a quelqu'un qui va assez bien, il est simplement ici en répit parce que ses parents sont partis en vacances ou que ses parents sont fatigués et l'autre, qui aurait besoin d'une hospitalisation ou qui sort d'une hospitalisation », précise Mme Bécu.

Un projet d'agrandissement

Pour répondre à cette problématique, la direction souhaite construire une annexe dans laquelle serait aménagée une cuisine et un local d'accueil. L'espace additionnel permettrait d'offrir des ateliers aux résidents, d'accueillir des professionnels de la santé et d'héberger, le temps d'une nuit, des personnes en crise.

Il nous manque vraiment les lieux physiques pour un centre de jour, pour faire plus de réadaptation, préparer les gens à s'en aller dans la communauté. Johanne Bécu, directrice du centre Émilie-Gamelin

Outre cette annexe, six nouvelles petites maisons seraient construites pour loger des personnes touchées par la schizophrénie.

Une situation préoccupante dans la MRC du Rocher-Percé

Selon un récent portrait brossé par la Direction régionale de la santé publique, les personnes souffrant de troubles mentaux qui ont recours au suicide sont plus nombreuses dans la MRC du Rocher-Percé qu'ailleurs en Gaspésie et même qu'ailleurs au Québec.

« On sait qu'on a occupé durant plus de 45 ans, la moitié des lits au sanatorium de Gaspé, alors je n'ai pas besoin de vous dire que les 8 lits que j'ai dans la maison d'hébergement de courte durée et les 14 lits que j'ai dans nos appartements communautaires autonomes avec suivi, bien ça ne suffit pas », affirme la directrice du centre Émilie-Gamelin.

L'établissement espère obtenir de l'aide financière du gouvernement provincial afin de réaliser son projet d'agrandissement.

