Début 1800, des groupes de travailleurs se réclamant d’un certain Ned Ludd (les historiens ne sont pas certains que Ned Ludd ait vraiment existé) saccagent des usines britanniques où l’on retrouve des appareils jusque-là inconnus : des métiers à tisser.

Ces machines alimentées par une source d’énergie nouvelle à l’époque, la vapeur, permettent d’augmenter considérablement la cadence de travail et remplacent souvent plusieurs travailleurs.

Le mot luddite en est venu à désigner par extension toute personne qui s’insurge, à tort ou à raison, contre les développements technologiques. Sommes-nous à l’aube d’un nouveau mouvement luddite?

La Chine, à la fine pointe de la répression

Lors du dernier festival South by Southwest à Austin au Texas, j’ai assisté à une conférence qui pourrait sûrement servir de canevas de base pour un épisode de la prochaine saison de Black Mirror. On pouvait notamment y entendre la chercheure Clare Garvie, qui travaille pour le Georgetown Center on Privacy & Technology à Washington.

Garvie est une spécialiste des technologies de reconnaissance faciale utilisées un peu partout dans le monde. Lors de ce panel, elle a notamment expliqué comment l’intelligence artificielle permet à la Chine de contrôler ses citoyens littéralement comme s’il s’agissait de bétail.

Dans la province du Xinjiang, dans l’extrême ouest de la Chine, le gouvernement est aux prises depuis des décennies avec une rébellion plus ou moins larvée provenant de la minorité ouïghoure, une population de 10 millions d’habitants turcophones et musulmans. De nombreux actes terroristes y ont été commis depuis longtemps et la répression y est pratiquée avec une égale brutalité.

Dernière trouvaille en date : la traque généralisée à… tout le monde. À l’aide de puissants algorithmes développés par la compagnie chinoise Megvii (un des leaders dans le monde à côté de Microsoft, Facebook et IBM) et généreusement alimentés par la base de donnée de l’État chinois (700 millions de personnes de plus de 16 ans ont des photos officielles répertoriées dans les fichiers), on observe tout le monde. La capitale ouïghoure Urumqi serait devenue selon plusieurs spécialistes, dont Garvie, le laboratoire à ciel ouvert du Big Brother du XXIe siècle.

Si vous êtes un Ouïghour à Urumqi, les caméras de surveillance vous suivent pas à pas grâce à l’algorithme Face++, développé par Megvii. Vous déviez de quelques centaines de mètres dans le trajet entre votre travail et votre maison? Une alarme résonne au poste de police de quartier. Big Brother n’aime pas les flâneurs.

Clare Garvie était formelle, même si les États-Unis sont encore loin d’envoyer les forces de l’ordre arrêter un simple marcheur qui aurait le goût de découvrir sa ville, le profilage racial auquel les autorités se livrent depuis des années a maintenant un allié de taille : l’intelligence artificielle.

La chercheure soulignait d’ailleurs le vide juridique le plus total dans lequel les forces de l’ordre se servent des logiciels de reconnaissance faciale actuellement aux États-Unis. La plupart du temps, nous disait-elle, les corps de police font ce qu’ils veulent. Un peu comme Mark Zuckerberg avant que Christopher Wylie ne décide de faire sa sortie.

« Moi, j’ai rien à cacher »

Un argument que l’on entend régulièrement lorsqu’il est question des brèches béantes que les nouvelles plateformes, et nos états, ouvrent dans ce qu’il nous reste d’intimité, c’est le fameux « moi, j’m’en fous, j’ai rien à cacher ».

S’il faut s’en tenir aux algorithmes de reconnaissance faciale, force est d’admettre que même si vous n’avez rien à cacher, on pourrait vous prendre pour quelqu’un d’autre qui aurait des choses moins avouables à cacher.

Une chercheuse du MIT, Joy Buolamwini, a fait récemment une expérience troublante : elle s’était rendue compte qu’un logiciel de reconnaissance faciale n’arrivait pas à bien identifier son visage, alors qu’il parvenait très bien à reconnaître ceux de ses amis. Détail important : Joy Buolamwini est noire.

Elle a tenté de soumettre son visage à une nouvelle séance d’identification en mettant un masque blanc… Surprise! Le logiciel reconnaît alors son visage.

Elle a présenté une conférence à ce sujet en février lors du sommet Fairness, Accountability and Transparency à l’Université de New York. Les recherches sont d’ailleurs formelles : pour le moment, il semble y avoir une corrélation entre le fait d’appartenir à un groupe déjà marginalisé (comme être une femme noire) et le fait de faire l’objet de taux d’erreurs beaucoup plus élevés de la part des algorithmes de reconnaissance.

Pourquoi? Parce que les algorithmes doivent s’entraîner sur des banques d’images, et que plus il y a des images correspondant à votre type (il y a plus d’hommes blancs que de femmes noires, par exemple) plus le taux d’erreur diminue. Cela dit, dans une ère où l’automatisation dans le domaine de la sécurité sera de plus en plus grand, quel citoyen voudrait risquer de faire partie des pourcentages d’erreurs des algorithmes employés par les forces de l’ordre?

On se souvient que dans l’après 11 septembre 2001, des gens avaient été inscrits sur des listes d’interdiction de vol pour la seule raison qu’ils partageaient le même nom que d’autres suspectés de terrorisme. Un taux d’erreur de 1 % sur 1 million de personnes, ça fait quand même 10 000 individus…

Une solution : le néo-luddisme?

En 2012, Blake Snow, l’auteur de l’essai Log Off, un plaidoyer pour une plus grande hygiène numérique, proposait une nouvelle définition du mot « luddite ». Au lieu de tout jeter, de briser des autos autonomes ou encore de couper littéralement tous nos liens avec l’appareillage technologique, pourquoi ne pas exiger que la technologie soit mise au service d’une plus grande autonomie de l’individu? Le « luddisme réformé », comme il l’appelle, est cette philosophie qui ne regarde pas l’outil comme intrinsèquement mauvais, mais voudrait bien qu’il se plie à des notions de bien commun.

À propos des excès libertariens de Facebook dans le scandale Cambridge Analytica, le très libéral (au sens économique du terme) magazine britannique The Economist y allait d’ailleurs la semaine dernière d’un éditorial résolument néo-luddite, au sens où l’entend Blake Snow.

Écrit sur un ton cinglant et sans appel, le billet appelait littéralement la création d’un ombudsman qui pourrait de manière indépendante vérifier comment la plateforme utilise et vend les données de ses utilisateurs, comment on y déploie les messages politiques avec le micro-ciblage ou comment ses logiciels de reconnaissance faciale induisent des biais. Bref, que la compagnie ouvre son algorithme à des autorités compétentes qui jugeront si ce dernier contrevient aux droits fondamentaux.

L’autre solution, selon de The Economist? Que la compagnie soit régulée dorénavant comme un service public. Ce qui ferait fondre ses revenus de l’ordre de 80 %, selon le magazine. Et l’éditorial de se conclure par un sarcastique « c’est ce que vous voulez Monsieur Zuckerberg? » Rappelons qu’il ne s’agit pas de L’aut Journal, mais bien de The Economist.

Est-ce qu’un épisode de Black Mirror peut bien se terminer?