Même si la neige disparaît progressivement, particulièrement dans le sud-ouest du Québec, les températures vont demeurer nettement sous les normales au cours des prochains jours. CAA-Québec rappelle que les pneus d'été ont toute leur adhérence à 7 °C, ce qui ne sera pas le cas au moins pour les cinq prochains jours.

La date moyenne à laquelle la température atteint 7 degrés le jour est le 5 avril à Montréal, Gatineau et Sherbrooke. On parle du 10 avril pour Trois-Rivières, du 15 avril pour Québec et Saguenay, du 20 avril pour Rimouski et Gaspé, et du 1er mai pour Sept-Iles.

CAA-Québec estime qu'il n'y a pas d'urgence pour remplacer les pneus d'hiver, en raison de l'instabilité du climat en avril. À Montréal et Québec, par exemple, il tombe en moyenne 13 centimètres de neige en avril. Une année sur trois, le sud du Québec subit une tempête de neige en avril.