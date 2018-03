Quelques minutes après que les Saguenéens eurent réduit l'écart à 2-1, Maher a saisi son propre retour de lancer pour tromper la vigilance de Zachary Bouthillier.

Jeffrey Truchon-Viel a conclu la rencontre avec deux buts et une mention d'assistance, alors que Maher a récolté un but et une aide. Le défenseur Adam Holwell a marqué le but vainqueur lors d'une supériorité numérique et le Titan a pris les devants 3-2 dans la série.

Les hommes de Mario Pouliot ont terminé la saison avec 35 points de plus que leurs adversaires.

À peine sorti du banc des pénalités, Kevin Klima a inscrit le seul filet des Saguenéens, qui ont vu Bouthillier réaliser plusieurs bijoux dans la défaite. Le gardien de 18 ans a stoppé pas moins de 47 lancers.

Evan Fitzpatrick a été très peu occupé dans les 40 premières minutes, mais a su garder l'avance des siens au troisième engagement. Il a cédé une fois sur 23 tirs devant la cage du Titan.

Le sixième affrontement de cette série aura lieu dimanche, alors que les deux équipes retourneront à Chicoutimi.

Wildcats 2 Océanic 5 (L'Océanic mène la série 3-2)

Mathieu Nadeau a porté un dur coup aux Wildcats de Moncton au dernier tiers et l'Océanic de Rimouski a triomphé par la marque de 5-2.

Résistant à une poussée des Wildcats, qui venaient de réduire l'écart à 2-1 au troisième engagement, l'Océanic s'est redonné une priorité de deux buts 67 secondes plus tard, quand Nadeau a mis la touche finale à un jeu de Samuel Dove-McFalls et Chase Stewart.

Alexis Lafrenière, Nadeau et Dove-McFalls ont tous les trois obtenu un but et une aide alors que Carson MacKinnon et Denis Mikhnin ont complété le pointage. Charle-Edouard

D'Astous a préparé trois buts de l'Océanic, qui a poussé ses adversaires au bord du gouffre.

Les attaquants des Wildcats Nicholas Welsh et Brady Pataki ont été les seuls à déjouer la recrue Colten Ellis.

Ellis a effectué 22 arrêts une journée après avoir appris qu'il était en nomination au titre de recrue de l'année dans la LHJMQ. Mark Grametbauer a alloué cinq buts sur 33 lancers pour les Wildcats.

Les deux formations en découdront à nouveau dimanche, à Moncton, pour le sixième affrontement de cette série.

Mooseheads - Drakkar - (Les Mooseheads gagnent la série 4-1)

Alexis Gravel a repoussé 41 rondelles et les Mooseheads de Halifax ont éliminé le Drakkar de Baie-Comeau grâce à un gain de 4-0.

Gravel, un espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, a réussi un premier jeu blanc en carrière en séries dans la LHJMQ. Il avait notamment fait écarquiller les yeux l'an dernier, contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

Le défenseur Jocktan Chainey a ouvert le pointage pour les Mooseheads et il a ensuite mis la table pour le filet de son coéquipier Connor Moynihan. Arnaud Durandeau, avec un doublé, a envoyé le Drakkar en vacances. Benoit-Olivier Groulx a contribué en amassant trois assistances.

Filip Zadina, qui devrait être repêché dans le top-5 lors du prochain repêchage professionnel, a récolté deux aides et il revendique deux buts et neuf points en cinq matchs éliminatoires.

Francis Leclerc a terminé la rencontre avec 28 arrêts entre les poteaux du Drakkar.

Remparts 2 Islanders 4 (La série est égale 2-2)

La recrue de 16 ans Brett Budgell a dénoué l'impasse alors qu'il restait 5:30 à écouler au troisième vingt et les Islanders de Charlottetown ont battu les Remparts de Québec 4-2.

Budgell a sauté sur une rondelle libre dans le demi-cercle avant de la pousser tout juste derrière la ligne rouge. Le gardien des Remparts Antoine Samuel a tendu la jambière gauche et il a fait l'arrêt, mais le disque avait complètement pénétré dans le filet.

Budgell a aussi marqué le premier but de la rencontre, en première période. Samuel Aquin a pour sa part enfilé l'aiguille à deux reprises pour les Islanders, qui ont nivelé les chances dans cette série. Nikita Alexandrov s'est fait complice de deux réussites de sa troupe.

Andrew Coxhead et Matthew Boucher ont répliqué pour les Remparts.

Matthew Welsh a rebondi après avoir alloué trois buts sur 18 tirs lors du troisième duel et il a effectué 24 arrêts pour les vainqueurs. Samuel a bien fait pour les Remparts, mais ses 28 arrêts n'ont pas été suffisants.

Les deux équipes se retrouveront au même endroit, samedi, à l'occasion du cinquième match.