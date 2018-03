Vingt-trois membres du personnel diplomatique britannique ont déjà été expulsés.

Laurie Bristow, l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Russie, a une nouvelle fois été convoqué et informé que Londres disposerait d’un mois pour réduire sa présence sur le sol russe.



« Nous demandons la parité. Les Britanniques ont 50 diplomates de plus que les Russes », a déclaré samedi Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.





Une vague d'expulsions croisées inédite



L’empoisonnement le 4 mars en sol britannique de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia a suscité une vague d’expulsions qui concerne près de 300 diplomates. La crise diplomatique qui en découle est proche, « dans une large mesure, de ce que l’on vivait durant la guerre froide », a exprimé le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, jeudi.



Plus de 150 diplomates russes ont été expulsés par les États-Unis et d’autres pays, dont des membres de l’Union européenne et de l’OTAN.

En représailles, Moscou prend des mesures « de manière symétrique », a indiqué le Kremlin. La Russie a déjà annoncé vendredi l’expulsion de 59 diplomates provenant de 23 pays et se réserve le droit de prendre des mesures à l’encontre de quatre autres pays, en rétorsion aux expulsions annoncées par nombre de pays occidentaux et par l’Ukraine en lien avec l’affaire Skripal.





La première ministre britannique Theresa May se tient devant le pub The Mill, à Salisbury, en Angleterre, où l'ancien agent double russe Sergei Skripal et sa fille ont été trouvés gravement malades. Photo : Associated Press/Toby Melville

Moscou veut rendre visite à la fille de Sergueï Skripal

La Russie a fait part à la Grande-Bretagne de sa volonté de pouvoir rencontrer Ioulia Skripal, a indiqué samedi le ministère britannique des Affaires étrangères.

« Nous examinons des demandes d’accès consulaire conformément à nos obligations sous le droit international et national, y compris les droits et volontés de Ioulia Skripal », a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères britanniques.

L’hôpital de Salisbury, au sud-ouest de l’Angleterre, a indiqué jeudi que l’état de santé de Ioulia Skripal s’améliorait « rapidement », la BBC affirmant qu’elle est consciente et qu'elle peut parler. Son père Sergueï, 66 ans, reste dans un état critique, mais stable.

Moscou a publié une liste de 27 questions adressées aux autorités britanniques, qui demeurent selon elle sans réponse, concernant notamment l’état de santé des Skripal et le traitement qui leur est prodigué.



Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a demandé à rencontrer les dirigeants de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour « déterminer la vérité ».