Plus de 300 exposants se sont déplacés pour participer à l'événement et environ 24 000 visiteurs sont attendus pour admirer les animaux exposés, comme des chiens, des chats, des oiseaux, des tortues, et même des kangourous.

L'occasion pour plusieurs de se tenir au courant des dernières tendances en animalerie, comme les produits de toilettage et la nourriture.

Une activité en particulier demeure populaire depuis des années : la course d'obstacles. « C'est vraiment le jour de Noël pour les chats et les chiens », affirme Anita Isaac, qui participe à l'événement.

Josée Baudry et son caniche royal Tie Photo : Radio-Canada

Les visiteurs ne manqueront pas de remarquer Tie, le caniche royal de cinq ans avec son pelage dit « cordé ».

Je ne pourrais pas vivre sans mon chien... C'est incroyable ce qu'il m'apporte. Un amour inconditionnel. Josée Baudry, propriétaire de Tie

Le salon pour animaux de compagnie se termine dimanche.