Un texte d'Amélia MachHour

Originaire de la Gaspésie, Nicolas Roussy a eu un parcours qui l’a amené à voyager un peu partout dans le monde. Titulaire d’une maîtrise en science politique, il a commencé sa carrière en tant que journaliste, notamment au Québec et en France.

Puis, il s’est intéressé au domaine des communications et de la consultation internationale en gestion, ce qui lui a permis de travailler dans des pays africains. À son retour au Québec, Nicolas Roussy s’est plongé, en 2015, dans la scène politique fédérale comme candidat du Bloc Québécois pour la circonscription Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine. Une élection qu'il n'a pas remportée.

Curieux, il voulait explorer l’Ouest canadien. En 2016, l’opportunité s’est présentée lorsqu’il est devenu directeur de la formation continue au Collège Mathieu à Gravelbourg, « ce qui m’a permis de découvrir la fransaskoisie », dit-il.

Un nouveau départ

Nicolas Roussy entame une nouvelle aventure au sein de la communauté fransaskoise. Faire partie de l’équipe de l’Eau vive comme directeur et rédacteur en chef lui permet de replonger dans le journalisme, tout en jumelant les connaissances en gestion et en communication qu’il a accumulées au fil des ans.

J’ai commencé ma carrière en journalisme et revenir dans ce milieu-là, c’est comme renouer avec mes premiers amours professionnels. Nicolas Roussy, directeur et rédacteur en chef de l’Eau vive

Le nouveau directeur et rédacteur en chef souhaite prendre le temps d’intégrer son poste et de comprendre les besoins du journal en faisant une analyse externe et interne de l’organisme. Il affirme que l’Eau vive a « un potentiel de projets intéressants » et qu’il a plusieurs idées en tête.

Nicolas Roussy explique que son objectif premier est de continuer le bon travail accompli par ses prédécesseurs.

Il dit accueillir favorablement le Plan d’action sur les langues officielles d’Ottawa et son fonds de 14,5 millions pour la presse francophone. Cela pourrait aider le journal fransaskois, dit-il, même si « c'est des miettes si on considère que l'argent va être réparti à travers les provinces ».

Il rappelle toutefois que l’Eau vive maintient son financement de base et sa programmation de stages. L’avenir de l’Eau vive, ajoute-t-il, est assuré pour encore plusieurs années.

La fierté, en Gaspésie comme en Saskatchewan

Ce qui l’a surpris le plus lorsqu’il a rejoint la communauté fransaskoise, « c’est la joie de vivre, c’est la fierté d’être francophone en Saskatchewan ». Il dit être très content d’avoir fait ce constat.

Ma carrière à l’Eau vive c’est une continuité de ce sentiment [de fierté d’être francophone]. Nicolas Roussy, directeur et rédacteur en chef de l’Eau vive

« S’il y a un parallèle à faire entre les Gaspésiens et les Fransaskois, c’est que les deux véhiculent leur fierté d’être, qui ils sont », conclut-il.