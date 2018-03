À compter de la mi-avril, la Fondation Dr Clown dit qu’elle ne sera plus en mesure d’assurer sa part du financement de ses services au Centre mère-enfant, qui s’élève à 80 %.

« En ce moment, on a un peu de difficultés à assumer toute notre partie, donc temporairement, on doit réduire notre présence », confirme Martin Goyette, directeur général de la Fondation Dr Clown, qui est financée par les dons du public.

La mère d’un enfant hospitalisé au Centre mère-enfant a lancé un cri du cœur sur Facebook vendredi, qui a été relayé des dizaines de fois.

« Les Drs Clown font du bien aux enfants, mais aussi aux parents, en plus d’aider et de collaborer avec les médecins et les personnels soignants. Ils font partie selon moi du processus de guérison des enfants et ils ont leur place à l’hôpital », écrit Marilyne Petit.

C’est inconcevable pour moi qu’on augmente d’une part les salaires des médecins spécialistes et qu’on supprime un service si apprécié auprès des enfants. Marilyne Petit, mère d’un enfant hospitalisé au Centre mère-enfant Soleil

Marilyne Petit Photo : Radio-Canada

Annonce surprise

Le directeur général de Dr Clown explique que les activités de la Fondation sont financées par la plupart des établissements visités à la hauteur de 50 %, alors que la Fondation du CHU de Québec débourse 20 % des frais, jusqu’à concurrence de 20 000 $ par année.

La présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Marie-Claude Paré, s’est dite surprise par la réduction prochaine des services.

Elle a appris la nouvelle de façon informelle par le personnel de son établissement et n’a pas été contactée par la Fondation Dr Clown. Elle assure respecter l’entente qui est en vigueur depuis plusieurs années, et se montre ouverte à revoir les modalités.

« Ce serait irresponsable de vous dire aujourd’hui, oui, on va faire quelque chose. Je n’ai pas les chiffres, il faut que je sois équitable avec les autres départements, avec les autres spécialités », affirme Marie-Claude Paré. Elle ajoute néanmoins « ne pas être du tout fermée à regarder, à revoir l’entente ».

Martin Goyette est confiant que la réduction des services sera temporaire et qu'il parviendra à trouver une solution.

Les clowns thérapeutiques de la Fondation sont présents dans plusieurs autres établissements de la région de Québec, dont certains CHSLD et des écoles.