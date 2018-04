Un texte de Joane Bérubé



Les organisateurs espèrent toujours une réponse positive, mais plus les jours avancent, plus les chances de tenir l’événement s’amenuisent.

Il semble qu’en raison du dernier recensement du troupeau de caribou du parc de la Gaspésie, les mesures de protection aient été renforcées ce qui rendrait difficile la tenue d’un événement comme l’Ultra-Trail du Mont-Albert. Une étude sur l’impact de la course sur le troupeau aurait été demandée avant d’en permettre à nouveau la tenue.

Un caribou dans le parc de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n’a répondu à aucun de nos appels sur le sujet.

Fondateur et responsable de l’événement, José Nicolas de Land's End Expedition Racing, préfère ne pas commenter tant qu’il n’aura pas la réponse officielle de Québec.

De longues discussions

La direction de la course indique discuter depuis des mois avec les autorités du parc et le ministère.

À la mi-mars, l’équipe de l’Ultra-Trail a cru pourtant que les choses étaient en voie de se régler. La direction du parc de la Gaspésie s'est dite en effet ouverte à la continuité de l’événement.

La demande officielle déposée au ministère est toutefois demeurée depuis sans réponse.

Si l’événement avait lieu, les dates retenues pourraient être celles de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste.

Déception

Toutefois, l’organisation reconnaît d’ores et déjà qu’il sera difficile d’attirer autant de coureurs que l’an dernier. À trois mois de l’événement, sans date confirmée, sans autorisation, la direction de l’Ultra-Trail du Mont-Albert (UTMA) ne peut faire aucune promotion et ne peut pas recruter de bénévoles.

L'Ultra-Trail du Mont-Albert demande beaucoup de préparation et une bonne logistique sur le terrain lors de l'événement Photo : Radio-Canada

À la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, le directeur des Loisirs, Michel Gosselin, avoue qu’il sera aussi difficile pour la Ville d’apporter tout le soutien nécessaire comme ce fut le cas lors des éditions précédentes. « Nous aurions dû avoir cette réponse-là il y a des mois », dit-il.

Parc de la Gaspésie Photo : Joane Bérubé

La déception est vive pour M. Gosselin qui voyait dans cet événement un tremplin pour mieux faire connaître les beautés de la Haute-Gaspésie. L’événement générait aussi des retombées économiques de plus en plus importantes pour la Ville, souligne-t-il.

En 2017, selon la direction de l'UTMA, plus de 700 personnes étaient inscrites à l’un ou l’autre des parcours dont la distance varie de 5 km à 165 km. La course en est aussi une de montagnes. Seize sommets des Chic-Chocs s’offrent aux coureurs.

De l’aveu des organisateurs, après quatre ans, l’événement commençait en effet à se tailler une place enviable dans le circuit des courses de sentiers et à susciter l’intérêt de coureurs d’élite du reste du Canada, des États-Unis et de l’Europe, notamment avec la course de 165 km dans les monts Chic-Chocs.

Malgré tout, la directrice de l’événement Roxanne Tanase-Mason demeure optimiste et espère toujours qu’une réponse dans les prochains jours permettra de tenir une version réduite de l’événement.

Un coureur qui poursuit sa traversée Photo : Radio-Canada

Les deux grandes courses pourraient être supprimées, car il est trop tard pour recruter des bénévoles et les ressources nécessaires pour les organiser. L’Ultra-Trail pourrait, dit-elle, offrir un 5 km, un 10 km et un 42 km et profiter du moment pour lancer les inscriptions pour 2019.

Une place parmi les grandes courses

Mme Tanase-Mason croit que même s’il était annulé cette année, l’UTMA mérite une place dans le circuit des courses de sentiers. « Ce qu’il y a en Gaspésie, c’est spectaculaire, dit-elle, c’est vraiment de calibre international ce que nous avons dans le parc. Il y a des coureurs dans les rochers qui ont besoin parfois d’utiliser les mains pour monter sur les parois. Ce qu’ils ont à courir est vraiment incroyable. »

Un participant de l'UTMA qui doit gravir un mur de pierre à la course Photo : Page Facebook de l'événement

Elle fait valoir qu’au fil des ans, l’organisation avait aussi appris à gérer les contraintes environnementales que pose la gestion des courses dans un milieu fragile.

La course de sentiers est un sport en croissance dans le monde. Une des plus célèbres épreuves du genre est l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) qui traverse la France, la Suisse et l’Italie.

Des coureurs sur la piste de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc Photo : Getty Images/Jean-Pierre Clatot

L’Ultra-Trail du Mont-Albert fait partie des quatre courses gérées par Skyrunning Canada, membre de l’International Skyrunning Fédération.