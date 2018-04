« Vous ne savez pas comment elle est née, comment elle a fait rêver le mec qui cherchait sa mélodie, moi-même », dit le chanteur au sujet d'une de ses pièces.

En parlant d’une de ses chansons les plus populaires, Une belle histoire, il explique qu’elle est étroitement liée à la route 66 et à l’époque des road movies. « Je voyais un mec d’un côté [de la route] et une fille de l’autre, et je donne ça à Pierre Delanoë, qui ne connaît pas [le route 66] et qui me rend un truc franco-franchouillard avec la route des vacances et les mômes qui entendent la chanson tout le long de la route. [Écrire] une chanson, c’est tout ça », raconte Michel Fugain en entrevue avec Louis-Philippe Ouimet.

Le chanteur explique que la création d’une chanson passe par plusieurs étapes qui sont très satisfaisantes si l’œuvre est bonne. Le succès n’a pas forcément besoin d’être au rendez-vous, car il est difficile à prévoir.

« On ne cherche pas à faire des chansons qui vont marcher, on cherche à faire une bonne chanson. Quand on est content de nous, on se dit : “On a fait une bonne chanson et si on arrosait ça?” » Il s'agit de célébrations entre amis que ne vivent pas les auteurs-compositeurs qui travaillent en solitaire.

« J’ai eu énormément de plaisir à travailler avec des auteurs et je leur rends hommage dans ces causeries », explique l’interprète.

Pour Michel Fugain, les chansons reflètent aussi la vie d’un peuple. « Quand on s’attache longtemps à une chanson, c’est qu’elle est porteuse de quelque chose d’essentiel que l’on partage. »

Michel Fugain en entrevue en mars 2018 Photo : Radio-Canada

Mauvaise période pour l’industrie

Michel Fugain souhaite aussi donner des conseils aux jeunes musiciens qui s’éloignent de leur essence et suivent des règles pour produire des chansons commerciales dans le but de réussir rapidement.

Au bout de la création, il y a des connards qui sont des freins. Un directeur artistique peut dire à un jeune artiste que ce n’est pas ça qu’il doit faire, car les gens aiment autre chose, mais ce jeune artiste est porteur d’avenir, donc il n’a rien à faire avec le présent. Michel Fugain

Le chanteur se plaint que le commerce et le marché sont excessivement réducteurs pour les artistes.

L'interprète déplore aussi que des émissions comme The Voice en France « prennent beaucoup de place dans l’esprit du public, qui n’est pas suffisamment disponible pour entendre de jeunes créateurs qui arrivent avec quelque chose de nouveau ».

Michel Fugain reviendra en mai prochain, ainsi qu’en 2019, pour présenter ses causeries musicales.