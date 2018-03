Un texte de Louis Gagné

Christine Roussel, une mère monoparentale de Québec atteinte d’un cancer du sein, a été contrainte de prendre un congé maladie à l’hiver 2017 afin de subir des traitements de chimiothérapie. Même si elles représentaient une diminution de revenus, ses prestations d’assurance-emploi lui permettaient de joindre les deux bouts.

« J’avais droit à 800 $ aux 2 semaines, ce qui me permettait d’arriver. Je payais mon loyer, je faisais mes choses, je donnais à manger à mes enfants, j’étais capable », raconte la femme de 41 ans en entrevue à Radio-Canada.

Les choses ont commencé à se gâter à partir du 24 juin 2017, date à laquelle ses prestations de maladie ont pris fin. N’ayant pas souscrit à une assurance-salaire, la mère de deux enfants a alors dû se rabattre sur l’aide sociale.

« Ç’a été drastique. Je recevais un chèque de 757 $ par mois. Je me suis battue, je suis allée voir mon député fédéral. J’ai demandé de l’aide parce qu’on sait très bien qu’avec 757 $ par mois, on n’arrivera pas », confie-t-elle.

Forcée de reprendre le travail

Incapable de subsister avec les prestations d’aide sociale, la résidente de Québec a recommencé à travailler le 22 décembre dernier, et ce, même si son état de santé ne le lui permettait pas.

« Je suis retournée travailler très rapidement, trop rapidement, mais je n’avais pas le choix. Il fallait que je recommence à travailler. Je n’étais plus capable d’être sur l’aide sociale », raconte celle qui occupe un emploi dans le domaine de la santé.