Un texte de Laurie Dufresne, d'après les informations de René Levesque

Le Club de judo d’Amqui s’est vu confier l’organisation de l’événement par Judo Québec il y a un peu plus d’un an.

Le président du comité organisateur, Patrick Gonthier, affirme que ce sont l’hébergement et la restauration qui représentaient le plus gros défi. Des partenariats avec des hôtels et des restaurants d’Amqui, mais aussi de Causapscal, de Sayabec et de Val-d’Irène, ont été établis pour accueillir tous les visiteurs. Même les plus petites auberges affichent complet pour la fin de semaine.

On les a tous avisés. Pour pallier au manque de lits, on a ouvert des écoles [primaires]. On offre aussi un repas à la salle communautaire pour pallier au manque de restaurants. Patrick Gonthier, président du comité organisateur

La dernière présentation du Championnat provincial dans l’Est du Québec remontait à 2007, à Gaspé.

L’Est du Québec bien représenté

La délégation de la Côte-Nord sera particulièrement imposante, avec une trentaine de judokas de Baie-Comeau, une cinquantaine de Sept-Îles et une dizaine de Fermont.

La délégation bas-laurentienne, pour sa part, compte une trentaine d’athlètes.

Changement de lieu

Les travaux pour retirer l’amiante à l’école secondaire Armand-Saint-Onge n’étant pas encore complétés, l’événement sera présenté à l’aréna de la municipalité.

« La ville enlève la glace pour nous. On met une surface isolante. Habituellement, on la met sur la glace. Mais nous, on la met quand même sur la dalle de béton pour préserver le plus possible la chaleur. On va aussi s’organiser pour avoir un chauffage d’appoint. » explique Patrick Gonthier.

Le Centre récréo-culturel accueillera aussi des activités.