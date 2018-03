L'argent permettra à l'organisme de rénover ses installations et optimiser la configuration des infrastructures afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

Il rendra également possible l'installation de gicleurs à l'intérieur du bâtiment.

Une centaine de personnes font appel aux service de la corporation.

« Ça va servir à faire un réaménagement de notre organisme, de nos infrastructures, de bonifier notre offre d'hébergement. On va [aussi] passer de chambres [pour deux personnes] à des chambres [pour une personne], qui vont offrir plus d'intimités et un meilleur confort à nos utilisateurs, et adapter notre cuisine. On réaménage une bâtisse qui date de 25 ans et on la rend plus fonctionnelle », explique le directeur Louis Lalancette.

Le projet de rénovation dont les coûts sont évalués à 568 000 $ devrait commencer cet été.