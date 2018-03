Pour le maire de la Ville de Bromont, Louis Villeneuve, il s'agit d'une journée historique. Rappelons que cette longue bataille a commencé en 2013. La communauté bromontoise s'est mobilisée après que Charles Désourdy, le propriétaire du site, ait envisagé d'y construire 27 maisons de luxe.

« Je suis fier de la communauté bromontoise qui s'est regroupée autour de ce projet-là. Je ne le répéterai jamais assez, mais une population de 9500 âmes qui amasse un peu plus d'un million de dollars en 15 mois pour faire avancer un projet, ça s'appelle '' les babines suivent les bottines ''. Les gens voulaient ce parc-là et nous nous sommes organisés pour l'avoir. » souligne M. Villeneuve.

Dans 50 ans d'ici, on va se rappeler que ce matin, on a pris possession de l'équivalent du Mont-Royal et on l'a protégé à perpétuité. C'est hyper important, c'est un leg pour les générations futures. Louis Villeneuve, maire de Bromont

Plus de retour en arrière possible

Le mois dernier, Protégeons Bromont a reçu 2,4 millions dollars de la part de Québec. Ce montant était nécessaire pour acheter les terrains du propriétaire de Ski Bromont. Le parc des Sommets prévoit la protection de 150 hectares de milieux naturels, ainsi que l'accès aux sommets des monts Bernards et Spruce. Une trentaine de kilomètres de nouveaux sentiers seront créés. Marcheurs, cyclistes et cavaliers pourront y avoir accès.

Avec la signature officielle survenue ce vendredi, Louis Villeneuve affirme qu'il n'y a plus de retour en arrière possible.

Les prochaines étapes

Mais avant de voir le jour, plusieurs étapes sont encore prévues pour la Ville de Bromont. « On est propriétaire des terrains, il faut planifier, voir comment tout ça va s'articuler et s'organiser. On travaille étroitement avec les Amis des sentiers de Bromont qui sont déjà mandatés pour nos sentiers actuels », explique le maire de la Ville.

Des rencontres de planification devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. « On va aussi organiser une grande fête pour remercier tous ceux et celles qui ont participé au projet », dit Louis Villeneuve.