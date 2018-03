Un texte de Laurie Dufresne

Le gouvernement octroie 14,4 millions de dollars supplémentaires à ces organismes responsables de la gestion de l'eau dans les bassins versants, ce qui porte la contribution gouvernementale totale à 30 millions de dollars.

À l’organisme Bassin Versant Matapédia-Restigouche, qui oeuvre dans la Vallée de la Matapédia, cet investissement fait presque passer son budget du simple au double.

« Nous, on a le même budget depuis 2008. Il faut se rappeler qu’entre 2004 et 2008, on avait un budget de 67 500$. Après 2008, on avait un budget de 123 500$. On n’a pas été coupé : on a été "statu quo" jusqu’à cette année. Ça va permettre à nos employés de ne pas être sur le chômage, et de bien finaliser l’année et nos projets. » explique la directrice générale, Mireille Chalifour.

Une aide financière attendue

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, le Conseil régional de l'environnement va recevoir 200 000$ de plus annuellement.

C’est un soupir de soulagement pour l’organisme qui avait annoncé l’an dernier, qu'il traînait un déficit de 25 000$ en raison des compressions budgétaires qui lui avaient été imposées. En 2015, son budget avait été amputé de 10%.

Ce que ça va nous donner, c’est l’opportunité d’avoir un peu plus de stabilité et de ne pas avoir de roulement de personnel au gré des projets que l’on peut réaliser. Yannick Desbiens, agent de communications et de gestion, Conseil régional de l'Environnement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le gouvernement du Québec s'engage à maintenir ce financement pour les 5 prochaines années.