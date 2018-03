Un reportage de Jérôme Lévesque-Boucher

Martin Couturier Gagné doit se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant. Cela fait maintenant quelques mois qu'il récolte de l'argent pour se procurer une automobile adaptée à sa condition. Le véhicule exigé par la Société de l'assurance automobile du Québec, une Dodge Grand Caravan qui affiche moins de 100 000 kilomètres au compteur, coûte 40 000 $ à l'état neuf. C'est précisément le montant que Martin souhaite récolter.

C'est pourquoi, il y a quelques semaines, les membres de La Petite Équipe, des adeptes de jeux vidéo de Rivière-du-Loup qui diffusent sur la plateforme Twitch, ont organisé un marathon de 24h au profit de la cause de Martin.

Deux semaines plus tard, d'autres diffuseurs, dont Natasha di Maurizio (alias Natoul) ont répété l'exploit, cette fois sur 48h.

C'est à ce moment qu'ils se sont dit « pourquoi arrêter en si bon chemin »? Alors d'autres diffuseurs (streamers) se sont joints au mouvement. Puis d'autres. Puis d'autres. Et là, ça n'arrête plus. Martin Couturier Gagné

Martin Couturier Gagné (au centre) avec La Petite Équipe, une équipe de diffuseurs louperivois sur Twitch. Photo : Facebook / Martin Couturier Gagné

Tant et si bien qu'ils sont maintenant pas moins de 30 à se relayer, 24 heures sur 24, pour la cause de Martin.

« Notre objectif est de continuer jusqu'à ce que nous atteignons 40 000 $. Si on s'aperçoit que ce n'est pas possible en restant qu'avec des diffuseurs québécois, on va solliciter des diffuseurs européens ou des anglophones », affirme Natasha di Maurizio, qui organise le marathon sans fin.

Pourquoi y consacrer autant de temps et d'efforts? C'est que Natasha s'identifie à Martin, d'une certaine façon.

J'ai jamais eu une vie très facile. Donc j'ai ça en moi, de vouloir aider les autres. Quand les diffuseurs ont commencé à évoquer l'idée d'un stream sans arrêt, j'ai tout de suite embarqué. Natasha di Maurizio (alias Natoul), organisatrice du marathon perpétuel de jeux vidéo

Le spina-bifida Le spina-bifida est le développement incomplet de la colonne vertébrale. Il s'agit d'une malformation qui survient avant la naissance, causant la paralysie et la perte de sensibilité des membres inférieurs. Il peut aussi entraîner des pertes de coordination des mains, de la vue et de l'ouïe et engendrer des problèmes d'apprentissage.

De son côté, Martin Couturier Gagné est surpris de l'ampleur que prend le mouvement. « 30 diffuseurs, des gens que je ne connais pas qui veulent m'aider. C'est vraiment cool. »

Avant que ce mouvement ne débute, Martin Couturier Gagné avait amassé 2978 $. « Depuis le 24h de La Petite Équipe, le montant que j'ai amassé a doublé. On en est rendu à environ 5800$. »

Celles et ceux qui s'intéressent à la campagne de financement de Martin Couturier Gagné peuvent se rendre sur sa page Facebook intitulée 4 roues de plus vers l'indépendance.