Signée Pierre-François Martin-Laval, cette adaptation fidèle du héros de la BD créé en 1957 par le dessinateur belge André Franquin sort en salle mercredi 4 avril en France, en Belgique et en Suisse. Aucune date de sortie n'est encore prévue au Canada.

En 1981, le long métrage Fais gaffe à la gaffe! était inspiré du héros, mais André Franquin, décédé en 1997, n'avait pas donné son aval à cette adaptation, refusant l'utilisation des noms des personnages, mais autorisant les gags cultes.

Cette fois-ci, les ayants droit de Franquin ont donné carte blanche à Pierre-François Martin-Laval, l'un des fondateurs de la troupe des Robins des Bois et déjà spécialiste de l'adaptation de bandes dessinées, puisque sur ses quatre longs métrages à ce jour, trois trouvent leur source dans l'univers de la BD.

Théo Fernandez dans le rôle de Gaston Lagaffe Photo : ARNAUD_BORREL

Il est le réalisateur de la saga Les profs, inspirée d'une BD de Pica et Erroc, un grand succès en salle (près de 4 millions d'entrées pour Les profs, sorti en 2013, et 3,5 millions pour Les profs 2, en 2015) et des Vacances de Ducobu, d'après la série de bandes dessinées L'élève Ducobu, de Zidrou et Godi.

« Quand j'ai fait Les profs, j'ai été vexé qu'on dise que ça ne pouvait plaire qu'aux ados. Je n'en suis plus un, même si sans doute j'en suis toujours un dans ma tête. Avec Gaston Lagaffe, j'ai voulu un film familial capable de faire rire autant mes filles que moi », explique Pierre-François Martin-Laval à l'AFP.

Alors que deux récents longs métrages sur Spirou ont déçu les cinéphiles, cette première adaptation des aventures de Gaston Lagaffe est portée par la performance du jeune acteur Théo Fernandez, 19 ans. Révélé dans la saga des Tuche, il campe idéalement le héros indolent en pull vert à col roulé trop petit, jean trop court et espadrilles bleues sur chaussettes rouges.

Le comédien a été recruté par hasard lors d'auditions à UGC, qui coproduit et distribue le film. Venu pour un tout autre projet de long métrage, Théo Fernandez s'est réellement endormi dans la salle d'attente de la compagnie de cinéma, manquant son tour. Une situation exemplaire de l'esprit de Gaston Lagaffe.