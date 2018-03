Jusqu’au 5 avril, des policiers se promènent à bord d’autobus, dans certains cas, pour surveiller les automobilistes fautifs. L’an dernier, 2000 constats d’infraction pour le non-port de la sécurité ont été émis, selon la Sûreté du Québec.

« Cette année, le but est de faire diminuer le nombre de constats émis », affirme la porte-parole Christine Coulombe.

Une attention particulière est portée aux conducteurs de véhicules lourds, puisque 15 % d’entre eux ne portent pas la ceinture, alors que 5 % des conducteurs en général ne s’attachent pas.

Le non-port de la ceinture de sécurité cause encore beaucoup de décès. Chaque année, environ 30 % des conducteurs décédés dans un accident de la route n’étaient pas attachés, selon les données compilées par la SAAQ.

Ce taux atteint plus de 38 % dans Chaudière-Appalaches et plus de 34 % dans le Centre-du-Québec, deux régions plus préoccupantes. C’est pourquoi la SAAQ déploie davantage d’efforts dans ces deux régions dans le cadre de la campagne « Je m’attache, et toi ? », qui se tient jusqu’au 29 avril. Des messages radio et de l’affichage y sont ajoutés.

La SAAQ a lancé lundi une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune passager se blesser gravement puisqu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Les conducteurs qui ne s’attachent s'exposent à une amende de 127 $ et à trois points d'inaptitude.