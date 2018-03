Le Foyer Sutton, par exemple, accueille 71 résidents. L'été dernier, un homme qui souffrait de dysphagie est mort après s'être étouffé. Il avait reçu des aliments trop solides. Pour éviter de tels drames, la sécurité alimentaire se retrouve au cœur des changements dans les cuisines des CHSLD et des hôpitaux du Québec.

« Un système informatique nous permet d'avoir une assurance que le menu du résident c'est bien celui du résident, que les textures ou encore les produits qu'il va consommer sont adaptés à sa condition. », explique Jean Ferland, directeur des services techniques au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Les noms des convives et leur menu apparaissent sur un feuillet qui suit le cabaret de la cuisine, à la table. Une double vérification est ainsi possible et le résident a une plus grande latitude dans ses choix.

On doit se questionner et on peut maintenant se questionner d'une façon plus claire. Sophie Lambert, chef des activités alimentaires Pommeraie

Les nouvelles politiques ont aussi pour objectif de varier le menu et de s'assurer de la valeur nutritive des mets. « On a un premier choix, on a deuxième choix et on a même des petits spéciaux. On a plus de produits végétariens, ce qu'on n'avait pas avant. On coupe le sel, mais on va chercher de l'épice. On surprend positivement les papilles gustatives. » ajoute Mme Lambert.

Des résidents satisfaits

De façon unanime, les résidents rencontrés au Foyer Sutton sont satisfaits des changements apportés aux menus.

Yvan Tremblay parle d'un « meilleur choix », tandis que Jacques Gagné qualifie le menu de « plus santé et mieux présenté ».