Un texte de Camille Feireisen

Un rapport sera discuté lors de la réunion du comité de gestion de la Ville mardi, mais il y est déjà noté que le centre est « insolvable ».

Le site de quatre hectares au bord de l'eau comprend des théâtres intérieurs et extérieurs, des ports de plaisance, des salles de spectacles et des galeries d'art. Chaque année, des millions de personnes visitent ce coin de Toronto. Le centre est géré par une organisation à but non lucratif. Le conseil d'administration compte trois conseillers municipaux, dont Joe Cressy.