L’ex-maire de Mexico (2000-2006), surnommé « AMLO », a promis de mettre un terme à la corruption endémique. À la tête du Mouvement de régénération nationale (MORENA), Obrador est décrit par ses adversaires comme un démagogue autoritaire, voire un héritier d’Hugo Chavez, l’ex-président socialiste du Venezuela.

Le candidat de 64 ans réfute cette filiation, se réclamant plutôt du légendaire père de l’état laïc mexicain, Benito Juarez. S’affirmant chrétien dans un pays profondément religieux, il estime que les questions controversées, telles que l’avortement ou le mariage homosexuel, doivent faire l’objet de consultations populaires.

Lopez Obrador a d’abord été membre du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), avant de fonder le Parti de la révolution démocratique, pour lequel il a été candidat présidentiel en 2006 et 2012.

En 2006, il avait perdu par quelque 200 000 voix face au candidat Felipe Calderon du Parti action nationale (PAN) dans une élection soupçonnée de graves irrégularités.

Cette « troisième candidature est la dernière », promet-il.

Une lutte à trois

Le candidat du PAN, Ricardo Anaya Photo : Reuters/Carlos Jasso

Deux autres candidats d'importance luttent pour la plus haute fonction, dans ce pays qui n’a connu l’alternance qu’une seule fois depuis les années 30.

Le PAN, un parti de droite, présente Ricardo Anaya, un jeune ex-juriste de 39 ans, qui doit se défendre d’accusations de blanchiment d’argent à travers la vente d’une propriété familiale. Le principal intéressé rétorque qu’il s’agit d’une histoire montée de toute pièce par son adversaire le PRI, le parti d’Enrique Peña Nieto actuellement au pouvoir.

Surnommé la « jeune merveille » pour son ascension politique fulgurante, Anaya dit s’inspirer des patrons de la Silicon Valley afin de gouverner le Mexique autrement.

Le jeune candidat a dirigé la chambre des députés entre 2013 et 2014, où il a imposé son style dynamique. On le dit ambitieux, préparé et perfectionniste. Ses opposants le qualifient de machiavel, l’ex-président Calderon, pourtant issu du même parti, l’ayant même dépeint comme un homme sans scrupule et déloyal.

Le candidat du PRI José Antonio Meade Photo : Reuters/Henry Romero

Un troisième homme bataille ferme pour gagner la faveur populaire, soit José Antonio Meade, qui succède au président Peña Nieto à la tête du PRI. Négociateur habile, l’homme de 49 ans a été ministre des Affaires étrangères et des Finances, entre autres, dans le gouvernement de Peña Nieto.

Souffrant d’un certain manque de charisme, Meade doit défendre le bilan de son parti, qui n’a pas su enrayer la violence et la corruption au cours du dernier sexennat. La pauvreté a augmenté, tandis que les revenus des plus riches ont bondi.

La lutte contre le narcotrafic mené par le gouvernement a par ailleurs fait exploser le nombre de morts au pays, faisant de 2017 l’année la plus meurtrière en 20 ans au Mexique.

Une femme est également sur les rangs dans le cadre de cette élection. L’épouse de l’ex-président Felipe Calderon, Margarita Zavala, se présente comme indépendante. Les sondages lui octroient moins de 10 % des voix.

Dans les différents coups de sonde, Lopez Obrador obtient un peu plus de 40 % des intentions de vote. Anaya et Meade évolueraient entre 20 % et 30 % chacun.

Margarita Zavala, candidate indépendante à l'élection présidentielle mexicaine, lors d'un rassemblement pour lancer sa campagne, supportée par son mari, l'ex-président Felipe Calderon. Photo : Reuters/Ginnette Riquelme

Un lourde tâche attente celui qui l'emportera

Le prochain président héritera d’une économie au ralentie et devra s’attaquer aux problèmes qui gangrènent le développement du pays, à savoir la corruption et le trafic de drogue.

Il devra aussi négocier habilement avec son voisin américain, alors que le président Donald Trump a toujours le projet de construire un mur tout au long de la frontière entre les deux pays.

Les difficiles négociations sur le renouvellement de l’Accord de libre-échange américain (ALENA) seront peut-être finalisées d’ici le jour du vote. Si elles ne le sont pas, le candidat Lopez Obrador a promis de tout recommencer à zéro.

Outre le président, les Mexicains devront voter pour renouveler le sénat, avec ses 128 membres, et sa chambre des députés, qui compte 500 élus.