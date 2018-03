Joe Veleno, Yvan Mongo, Connor Bramwell et Xavier Simoneau ont aussi fait mouche pour les visiteurs.

Olivier Rodrigue a bloqué 16 tirs, ne cédant que devant Leon Gawanke.

Kevin Mandolese a permis trois buts en 19 tirs, puis Kyle Jessiman a flanché une fois en neuf tirs. Simoneau a marqué dans un filet désert.

Les Voltigeurs menaient 3-0 après 40 minutes. Guay et Veleno ont déjoué Mandolese avec des tirs du poignet, puis Mongo a fait 3-0 avec une belle feinte du revers, suite à une charge sur le flanc gauche.

Il y a six matches au programme vendredi, dans le circuit Courteau.

Les Tigres et les Mooseheads ont la chance d'écarter les Olympiques et le Drakkar, respectivement. Saguenéens et Titan sont dans l'impasse 2-2, tout comme les séries Phoenix - Huskies et Océanic - Wildcats. Les Remparts mènent leur série 2-1 contre les Islanders.