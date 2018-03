Un texte de Jean-François Chabot

Jeudi soir au United Center de Chicago, les Blackhawks, déjà exclus des séries éliminatoires, se préparent à affronter les Jets de Winnipeg.

Dans les corridors jouxtant le vestiaire, le gardien partant Anton Forsberg se blesse en jouant avec un ballon de soccer en compagnie de quelques coéquipiers.

Répondant à l’appel de la direction des Hawks, Foster, un comptable de 36 ans natif de l’Ontario, s’amène à l’aréna et signe un contrat juste avant le match.

Il endosse équipement et chandail et s’installe dans le vestiaire, au cas où... C’est en troisième période que l’improbable et l’impensable arrivent.

Le gardien réserviste Collin Delia, appelé à amorcer le match en l'absence de Forsberg, se blesse à son tour en effectuant un arrêt. Quand on frappe à la porte du vestiaire, Foster réalise soudainement que sa soirée va prendre une tournure inattendue.

Avec 14 minutes à écouler à la rencontre, Foster, saute dans la mêlée. Sur le banc des Blackhawks, on retient mal les rictus et les gloussements. L’entraîneur-chef Joel Quenneville est amusé par le caractère impromptu de la situation.

Pas ridicule

Scott Foster n’a connu depuis ses années avec l'Université Western Michigan (2005-2006) que des matchs de ligue de garage avec les copains. Qu’à cela ne tienne, il se tire plutôt bien d’affaire.

Foster repousse les sept tirs dirigés contre lui par les Jets, dont un boulet de Dustin Byfuglien, qu’il bloque de la mitaine, sans élégance et sans extra moutarde.

Scott Foster se dresse devant Paul Stastny. Photo : Associated Press/Kamil Krzaczynski

À l’issue de la rencontre, Foster est choisi première étoile du match. Sans le vouloir, il vient d’attirer les réflecteurs sur lui au grand dam (amusé) du défenseur Brent Seabrook qui disputait un 1000e match dans la LNH.

« Le choc initial est venu au moment de revêtir mon équipement. J'avoue avoir un peu perdu le fil des événements après ça », a reconnu Foster.

« Voilà quelque chose que jamais personne ne pourra m'enlever. C'est une histoire que je vais pouvoir raconter à mes enfants, qui à leur tour, le raconteront à leurs amis. Ce fut une tonne de plaisir », a renchéri le père de famille de deux enfants.

Des précédents...

L’aventure de Scott Foster n’est pas sans rappeler celle qu’a vécue le responsable de l’équipement des Hurricanes de la Caroline, Jorge Alves, envoyé dans le feu de l’action pour les dernières 7,6 secondes d’une rencontre face aux Lightning de Tampa Bay, le 31 décembre 2016.

Depuis lors, la Ligue nationale a réinstauré une règle datant des années 1950 stipulant que l’équipe locale doit, en tout temps, rendre disponible un gardien d’urgence capable de défendre le but de l’une ou l’autre des deux équipes.

Le 11 novembre 1954, André Binette avait remplacé le gardien du Canadien de Montréal Jacques Plante au pied levé dans un match au Forum face aux Blackhawks.

Même s’il a accordé 4 buts aux visiteurs, Binette a été crédité de la victoire dans un gain de 7-4 du Tricolore. Ce fut là son seul match dans la LNH.

Deux ans plus tard, le 14 janvier 1956, Claude Pronovost se retrouve devant la cage des Bruins de Boston pour affronter le Tricolore. Pronovost signe un blanchissage de 2-0. Ses droits seront vendus aux Blackhawks de Chicago le 3 septembre 1959.