De mémoire de chroniqueur, jamais autant d’artistes issus des milieux pop, rock et folk n’ont annoncé leur retraite à venir au cours des derniers mois.

Prendre sa retraite, c’était presque un sujet tabou, il n’y a pas si longtemps. Un vilain mot qu’un artiste ne devait pas prononcer. Certains d’entre eux ont d’ailleurs pratiquement fait un dogme de la notion de « mourir sur scène », comme le chantait Dalida.

Toutefois, de nos jours, les vedettes de la musique annoncent leur retraite en disant vouloir passer plus de temps avec leurs proches, ou parce qu’ils en ont marre de vivre dans leurs valises. C’est très bien ainsi. Après tout, on est en 2018.

Cela dit, il y a quand même une ou deux raisons valables d’annoncer qu’une tournée à venir sera un dernier tour de piste. Pour l’amateur, c’est l’occasion de voir un grand nom pour une dernière fois. Parfois même, pour une première fois. Événement, donc. Pour l’artiste, cela assure de bien plus grosses foules dans les villes visitées. La retraite, au plan financier, ne sera que plus dorée. Tout le monde y trouve son compte.

Voici donc une liste de retraités internationaux en devenir qui donneront un ou plusieurs spectacles au Canada cette année, ainsi qu’une liste d’irréductibles qui ont franchi l’âge habituel de la retraite, mais qui ont décidé de repousser le moment où ils déposeront leur micro ou leur instrument.

Les retraités en devenir

Elton John – Reginald Kenneth Dwight, le « Rocket Man », tire sa révérence. Quoique dans son cas, le dernier tour de piste ressemble à un investissement massif dans son fonds de pension. La tournée Farewell Yellow Brick Road, qui va débuter le 8 septembre à Allentown, en Pennsylvanie, va compter plus de 300 représentations réparties sur tous les continents. Elle doit se terminer en 2021, année où le pianiste fêtera ses 74 ans (le 25 mars). À ce jour, des concerts sont annoncés jusqu’au 5 juillet 2019 (à Munich), dont cinq spectacles au Canada.

Derniers concerts : Toronto (Centre Air Canada, 25 et 26 septembre), Ottawa (Centre Canadian Tire, 28 septembre), Québec (Centre Vidéotron, 29 septembre) et Montréal (Centre Bell, 4 octobre).

Paul Simon – Le « Simon » de Simon and Garfunkel a commencé sa carrière en 1957 avec Art Garfunkel sous le nom de scène de Tom and Jerry. Il aura donc plus de six décennies de tournées bien remplies à son actif lorsque se terminera en septembre le Homeward Bound – The Farewell Tour, à New York, à moins d’un mois de ses 77 ans. Retraite amplement méritée.

Derniers concerts : Vancouver (Aréna Rogers, 16 mai, début de la tournée), Toronto (Centre Air Canada, 12 juin) et Montréal (Centre Bell, 13 juin).

Paul Simon Photo : Getty Images/Ilya S. Savenok

Joan Baez – Dès les années 1960, Joan Baez, aujourd’hui âgée de 77 ans, était de toutes les luttes sociales, et elle l’est toujours. Son disque Whistle Down the Wind et ses innombrables succès seront la matière de la tournée d’adieu Fare Thee Well, qui se prolongera jusqu’en février 2019, avec pas moins de 15 concerts à L’Olympia de Paris.

Derniers concerts : Montréal (Maison symphonique, 17 septembre) et Toronto (Roy Thomson Hall, 18 septembre).

La chanteuse Joan Baez Photo : Getty Images/Mike Coppola

Lynyrd Skynyrd – L’aventure de ces rockeurs sudistes aurait pu prendre fin le 20 octobre 1977, lors de l’écrasement de l’avion qui a coûté la vie à Ronnie Van Zant, à Steve Gaines et à Cassie Gaines. Toutefois, Johnny Van Zant a pris le relais de son frère 10 ans plus tard et Lynyrd Skynyrd (prononcé Leh-nerd skin-nerd) a continué d’interpréter Sweet Home Alabama. Cela se termine cette année avec un périple qui commence le 4 mai à West Palm Beach et qui se conclut le 1er septembre, à Atlanta.

Dernier concert : Toronto (Budweiser Stage, 11 août).

Le groupe va commencer son ultime tournée le 4 mai à West Palm Beach en Floride, plus de 40 ans après le lancement de son premier album. Photo : Getty Images/Archives/Christopher Polk

Slayer – L’un des groupes de thrash metal ayant eu le plus d’influence auprès des adeptes du genre quitte la scène. Membre du « Big Four » (avec Metallica, Megadeth et Anthrax), le groupe californien s’offrira un circuit qui ira de San Diego (10 mai) à San José (26 août) avec une foule de représentations au Canada entre les deux. Fait à noter, Tom Araya, Kerry King, Gary Holt et Paul Bostaph sont âgés de 53 à 56 ans. Cela ressemble à une retraite « Liberté 55 »!

Derniers concerts : Vancouver (Pacific Coliseum, 16 mai), Penticton (South Okanagan Events Centre, 17 mai), Calgary (Big Four, 19 mai), Edmonton (Shaw Conference Centre, 20 mai), Winnipeg (Bell MTS Place, 22 mai), Toronto (Budweiser Stage, 29 mai), Laval (Place Bell, 30 mai) et London (Budweiser Gardens, 6 août).

Tom Araya et Kerry King, du groupe Slayer, lors d'un concert à Baltimore, au Maryland, en juillet 2017. Photo : Associated Press/Brent N. Clarke/Invision

Aretha Franklin – La reine de la soul a annoncé sa retraite de la scène l’an dernier et il ne reste que deux concerts prévus à son agenda, dont le tout dernier, au Canada. De là à savoir si la retraite est définitive, ce n’est pas clair. Franklin, 76 ans, a déclaré qu’elle veut ouvrir un club en banlieue de Détroit et qu’elle pourrait occasionnellement y chanter.

Dernier concert : Toronto (Festival de jazz de Toronto, 28 août).

Aretha Franklin en concert le 7 novembre 2017 à New York Photo : Getty Images/Dimitrios Kambouris

Ozzy Osbourne – Black Sabbath a donné son dernier concert le 4 février 2017. Le chanteur du groupe, Ozzy Osbourne, 69 ans, mettra un terme à sa carrière solo le 13 octobre, avec une dernière prestation à Las Vegas. La tournée qui débutera à Jacksonville ne fera qu’une escale au pays.

Dernier concert : Toronto (Budweiser Stage, 4 septembre).

Ozzy Osbourne Photo : Getty Images/Frazer Harrison

Pas de retraite en vue

Blondie – Chanter du rock and roll à plus de 70 ans n’est pas réservé qu’à Mick Jagger. L’icône punk du CBGB de New York dans les années 1970, Debbie Harry (72 ans), est toujours de la partie avec son groupe, mais nous n’aurons qu’une seule occasion de la saluer avec ses potes en 2018.

Prochain concert : Montréal (Festival Osheaga, 4 août).

Blondie en concert le 6 février 2018 à New York Photo : Getty Images/Mike Coppola

Hall and Oates – Daryl Hall (71 ans) et John Oates (69 ans) mettent les bouchées doubles ces dernières années, comme s’ils voulaient bonifier leurs REER, avec plus de 30 spectacles à l’affiche de la mi-avril à la mi-août.

Prochains concerts : Toronto (Centre Air Canada, 15 juin) et Montréal (Centre Bell, 13 juillet).

Daryl Hall and John Oates de Hall & Oates le 7 juin 2017 à Miami Photo : Getty Images/Gustavo Caballero

Roger Hodgson – Si l’on tenait un concours de popularité de l’artiste international chouchou à Montréal, je ne parierais jamais contre Roger Hodgson (68 ans). L’ex-Supertramp vient d’annoncer un deuxième spectacle supplémentaire à sa série automnale de représentations à Montréal.

Prochains concerts : Québec (Grand Théâtre, 26 octobre), Ottawa (Place TD, 27 octobre) et Montréal (Théâtre St-Denis, 29 et 31 octobre, et salle Wilfrid-Pelletier, 30 octobre).

Roger Hodgson en spectacle le 7 mai 2016 au Portugal Photo : Getty Images/Octavio Passos

Steely Dan et les Doobie Brothers – Steely Dan et les Doobie Brothers totalisent 95 années de carrière. Les deux groupes pourraient se la couler douce, surtout Steely Dan en raison du décès de Walter Becker en septembre dernier. Toutefois, Donald Fagen (70 ans) a pris la relève et les groupes s’offrent une tournée commune cet été.

Prochain concert : Toronto (Budweiser Stage, 2 août).

Mark Hudson, Jamie Moses, Jeff "Skunk" Baxter de The Doobie Brothers et Steely Dan le 11 novembre 2007 Photo : Getty Images/Ethan Miller

ZZ Top – Si on le compare avec plusieurs artistes nommés plus haut, le trio de ZZ Top est bien jeune. Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard ont tous… 68 ans. Donc, pas question d’arrêter.

Prochains concerts : Toronto (Budweiser Stage, 11 août), Saint-Jean au Nouveau-Brunswick (Harbour Station, 13 août), Summerside à l’Île-du-Prince-Édouard (Credit Union Place, 14 août), Québec (Centre Vidéotron, 16 août) et Laval (Place Bell, 17 août).