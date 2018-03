Les épiceries

La plupart des épiceries sont fermées le vendredi et le dimanche en Ontario. Il y a des exceptions, notamment le Loblaws sur la rue Carleton et le marché de la rue Bloor à Toronto. Certains Food Basics sont ouverts dans le sud de la province.

Centres commerciaux

Les horaires des centres commerciaux sont perturbés pendant les quatre jours de la fin de semaine de Pâques. Le Centre Eaton est ouvert de 11h à 19h vendredi, de 9h30 à 21h30 samedi et de midi à 17h dimanche et lundi. Certains centres commerciaux sont toutefois fermés vendredi et dimanche. C'est le cas notamment des centres Yorkdale, Fairview et Vaughan.

Services gouvernementaux

Les bureaux municipaux sont généralement fermés de vendredi à lundi inclusivement. Les services fédéraux, comme les bureaux de poste et Passeport Canada, sont également fermés.

Musées

La plupart des musées sont ouverts de vendredi à lundi. Science Nord, à Sudbury, est ouvert tous les jours de 10h à 16h et des activités spéciales de Pâques sont prévues. La tour du CN, l'aquarium Ripley et le Musée des beaux arts de l'Ontario sont aussi ouverts.

Bibliothèques

Les bibliothèques municipales sont généralement fermées le Vendredi saint, dimanche et lundi.

Les banques

Les banques seront généralement fermées le vendredi et le dimanche, mais seront principalement ouvertes le lundi de Pâques.

LCBO et Beer Store

La plupart des magasins LCBO et Beer Store sont fermés vendredi et dimanche.

Transports

À Sudbury et à Windsor, les autobus suivent l'horaire du dimanche de vendredi à lundi. À Toronto, l'horaire du dimanche est en vigueur le vendredi et l'horaire régulier est suivi le samedi et lundi pour les services de la CTT et du Go Transit.