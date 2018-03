Un reportage de Jérôme Lévesque-Boucher

Selon Mme Huot, le CLD travaille activement à ce que cette rareté de main-d'œuvre ne soit pas un frein au développement économique de la région. « Ça fait 15 ans qu'on travaille à des solutions et on en ajoute chaque année, dit-elle. On est très actif lors des salons de l'emploi, y compris à Montréal, pour se rendre attractif. »

Cela dit, la directrice générale affirme du même souffle que l'immigration fait partie intégrante de la stratégie locale.

On informe, une par une, les entreprises du territoire des opportunités d'embauche issues de l'immigration. On travaille à de nouvelles trajectoires de recrutement hors-Québec pour elles. Il y aura beaucoup de nouveautés au cours des prochains mois. Marie-Josée Huot, directrice générale du CLD de la région de Rivière-du-Loup

Les défis de recrutement sont tels que le CLD n'a pas d'autre choix que de mettre à jour ses stratégies pour attirer de la main-d'œuvre périodiquement. « Environ deux fois par année, affirme Marie-Josée Huot. On veut être certain de ne pas laisser de côté des opportunités. »

Toujours selon la directrice générale, les entreprises de la région se montrent de plus en plus ouvertes à l'embauche de travailleurs étrangers.

« On est agréablement surpris de la réponse de ces entreprises-là, de leur ouverture à nous rencontrer. Maintenant, pour dire que notre approche est une réussite, il faut quand même que les entreprises posent le geste d'embaucher des travailleurs étrangers. »

À cet effet, l'entreprise Viandes duBreton, située dans le parc industriel de Rivière-du-Loup, a récemment procédé à l'embauche de douze travailleurs provenant du Guatemala.

Protectionnisme américain

La directrice générale du CLD soutient que le vent de protectionnisme perceptible au sud de la frontière représente un nouveau défi pour les entreprises exportatrices de la région. Toutefois, la ferveur protectionniste de l'administration Trump n'a toujours pas provoqué de panique tangible.

Je pense que les entreprises ont toujours confiance en ce marché. C'est sûr que celles qui exportent aux États-Unis ont toujours un œil sur d'autres pays pour diversifier leurs marchés. Marie-Josée Huot, directrice générale du CLD de la région de Rivière-du-Loup

Selon Marie-Josée Huot, directrice générale du CLD de la région de Rivière-du-Loup, les entreprises locales se montrent de plus en plus ouvertes à l'embauche de travailleurs étrangers. Photo : CLD de la région de Rivière-du-Loup

Elle précise que l'accès aux autres marchés internationaux n'est pas une mince tâche pour les entreprises louperivoises. « Pour diverses raisons de marché, de coûts, de compétitivité », dit-elle.

Cela dit, le CLD demeure aux aguets. « En 2018, le CLD va mettre en place un réseau d'entreprises à l'exportation pour augmenter notre quantité d'exportateurs. Aux États-Unis ou ailleurs. »

Robotisation et automatisation

Fait à noter, Marie-Josée Huot affirme que les entreprises louperivoises se tournent rapidement vers l'industrie 4.0. « On sent que les entreprises veulent faire ce virage pour compenser le manque de travailleurs et automatiser leurs opérations. C'est palpable. »

Industrie 4.0 L’industrie 4.0, appelée également usine du futur ou quatrième révolution industrielle, se caractérise fondamentalement par une automatisation intelligente et par une intégration de nouvelles technologies à la chaîne de valeur de l’entreprise. Source : Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec

En revanche, le virage vers une économie plus écoresponsable est beaucoup moins perceptible, selon Marie-Josée Huot. « On le sent un peu, mais il n'y a pas nécessairement une évolution remarquable ».

Bilan 2017

Malgré les nombreux défis du CLD de la région de Rvière-du-Loup, celui-ci dresse un bilan positif de ses activités pour l'année 2017.

Le milieu louperivois est complexe. Ce n'est pas un bloc monolithique d'entreprises qui vont toutes dans le même sens. Il faut donc qu'on diversifie nos actions en conséquence. Marie-Josée Huot, directrice générale du CLD de la région de Rvière-du-Loup

Selon les données fournies par le CLD lors de son assemblée générale annuelle, le 29 mars, l'organisme est intervenu par son service aux promoteurs et aux entreprises dans 165 dossiers. 57 dossiers se sont réalisés, représentant près de 5,6 M $ en investissements totaux, en plus de contribuer à la création de 21 emplois et le maintien de 242 postes.

Le CLD a également investi une somme de 300 000 $ en prêts dans les projets d’affaires par le Fonds local d’investissement et le Fonds local de solidarité. René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, a été réélu à la présidence de l'organisme.