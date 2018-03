Un texte d'Anne-Josée Cameron

Louise Thétrault, qui vient de gagner le concours Lucile Dumont, décide de quitter son village de Saint-Martin pour tenter sa chance à Montréal. Elle compte sur l’aide de sa sœur, une vedette de cabaret, pour l’aider à démarrer sa carrière de chanteuse. Celle-ci l’entraînera plutôt dans les bas-fonds de la métropole afin de la décourager.

Chez Tremblay, la souffrance et la solitude œuvrent souvent sous le couvert de l’humour. Dans Demain matin, Montréal m’attend, les répliques assassines sont nombreuses et le rire est rendez-vous, autant que le drame.

Sous ses dehors glamour, Rita, qui chante sous le nom de Lola Lee, cache un passé peu reluisant.

La distribution, elle, est solide. Hélène Bourgeois-Leclerc est formidable en star qui s’accroche. Laurent Paquin est excellent et méconnaissable en duchesse de Langeais et enfin Kathleen Fortin est très touchante dans ce rôle de tenancière de bordel au cœur brisé. Elle a sans doute la plus jolie voix de la distribution.

Demain matin Montréal m'attend de Michel Tremblay, en ce moment à la salle Albert-Rousseau. Photo : Yves Renaud

Lors de ses précédentes adaptations musicales, René Richard Cy avait travaillé avec Daniel Bélanger. Cette fois-ci, il collabore avec François Dompierre. Le compositeur n’hésite pas à varier les genres, passant de la musique sud-américaine au country.

Demain matin, Montréal m’attend, revisité par René Richard Cyr, demeure une critique acerbe du monde du spectacle et de la gloire à tout prix. Un sujet plus actuel que jamais.

Le spectacle est présenté jusqu'au 31 mars à la salle Albert-Rousseau.