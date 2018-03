La question se pose avant chaque longue fin de semaine: qu'est-ce qui est ouvert ou fermé? Pourrez-vous achetez vos oeufs de Pâques à la dernière minute? Pourrez-vous amenez les enfants à la piscine afin qu'ils brûlent leur trop-plein d'énergie? Voici les services et commerces qui seront ouverts ou fermés les 30 et 31 mars et les 1er et 2 avril 2018.