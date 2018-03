Cynthia Allard, alias Mme Lunette, propose des paires de lunettes qui coûte entre 100 et 500 $, dans le but de venir en aide aux plus démunis

Mme Lunette, ça va très bien dans le sens que les gens apprécient le service. C’est très populaire. Cynthia Allard, opticienne d'ordonnances

Mais la présence de Mme Lunette dérange les propriétaires de lunetteries qui l'accusent de leur faire une concurrence déloyale.

« Les gens reçoivent souvent de l'intimidation de la part des optométristes lorsqu'ils demandent leur prescription. Il y a aussi beaucoup de médisance de la part de mon service. On entend souvent dire que je prends mes lunettes sur Internet, que je ne vais pas ajuster les lunettes, que c'est des lunettes de mauvaise qualité », explique Cynthia Allard.

Les plaintes seraient telles que le coordonnateur de L.A.S.T.U.C.E, un organisme qui vient en aide aux chômeurs, a cru bon de remettre des impressions à ses clients qui rappellent l'obligation des optométristes de remettre l'ordonnance aux gens qui la demande.

L'organisme L.A.S.T.U.C.E remet cette carte à ses clients pour rappeler l'obligation des optométristes. Photo : Radio-Canada

Pour lui, ce service est essentiel.

« Les gens en ont besoin. Et non, ce n'est pas juste pour les personnes assistées sociales. C'est pour toute personne dont le budget ne permet pas de se payer des lunettes à 600, 800 ou 900 $ », souligne le coordonnateur de l’organisme, Sylvain Bergeron.

Les propriétaires de lunetteries à qui nous avons parlé et qui souhaitent garder l'anonymat nient catégoriquement les allégations de Mme Lunette.

Pour eux, il est clair qu'elle leur fait une concurrence déloyale.

Ils soulignent que Cynthia Allard ne possède aucun permis pour exploiter son commerce comme l'exigent plusieurs municipalités et que son service est offert à tous, même aux mieux nantis.

L'optométriste Valérie Savard s'interroge sur les motivations de Mme Lunette.

« Peut-être qu'elle se cache derrière un motif louable, mais peut-être pas. Je ne connais pas assez son entreprise pour juger ça, mais je sais que dans les cliniques d'optométrie, on est là pour tout le monde, pas juste pour les mieux nantis », ajoute Valérie Savard.

L'année dernière, Mme Lunette dit avoir remis plus de 11 000 $ à des organismes de la région.