Un texte de Fanny Samson

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) salue l’investissement de 20,5 M$.

« C’est un grand pas dans la transformation de ces horaires de faction là. Évidemment, ça ne fait pas le tour au complet, mais on applaudit quand même la démarche du ministre Barrette », indique le président Daniel Chouinard, qui souligne que la conversion des horaires de faction est une priorité historique.

Pour le service à la population, c’est un impact immédiat [...] Les ambulanciers vont pouvoir partir dans la minute où l’appel est rentré. Daniel Chouinard, président de la FPHQ

Selon la FPHQ, les horaires de faction dans les secteurs « les plus urgents » ont été convertis. « Il en reste quelques-uns quand même, deux ou trois, qu’on aurait aimé voir convertis », ajoute-t-il.

Délais réduits

En Chaudière-Appalaches, soit à Saint-Flavien et à Lac-Etchemin, les changements apportés permettront de réduire les délais d’attente d’environ une dizaine de minutes.

« On va avoir un véhicule disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux appels au lieu que le véhicule soit stationné à la caserne », précise le président de la Fraternité des ambulanciers de Lotbinière, Louis Fortier.

Ces investissements permettront aussi d’ajouter quatre postes à temps plein et deux postes à temps partiel.

Un territoire plus large sera ainsi couvert. Un véhicule pourra être stationné à Saint-Apollinaire, par exemple.

« Si l’appel rentre à Saint-Apollinaire, on parle de délais coupés de 10-12 minutes. Parce que normalement, c’est le véhicule à Laurier-Station qui serait partie de Laurier-Station pour aller à Saint-Apollinaire », indique-t-il.

Nouveaux véhicules demandés

Selon la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, les grands centres sont oubliés par cette annonce, notamment la région de la Capitale-Nationale.

« Bien que des véhicules aient été ajoutés au mois de novembre dernier, les surcharges sont encore fréquentes. La Fédération poursuivra ses représentations afin de rectifier la situation », peut-on lire dans le communiqué diffusé jeudi après-midi.

Un nouveau véhicule sera d'ailleurs ajouté à Lévis en tout temps, mais selon Daniel Chouinard, il faudrait en ajouter cinq de jours et deux à trois de nuits. « On est contents, mais ç'a en prend encore un peu plus », souligne-t-il.