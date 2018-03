Un texte de Myriam Fimbry

En cas de surdose d'opioïdes, la personne arrête progressivement de respirer. Chaque minute compte. Selon l'organisme Méta d'Âme, qui vient en aide aux personnes devenues dépendantes aux opioïdes, ceIl serait utile de former certains employés de la Ville à administrer l'antidote.

« Les gens vont consommer dans des endroits un peu isolés », explique le directeur de l'organisme, Guy-Pierre Lévesque.

« On pourrait penser sous les viaducs par exemple, des endroits où les travailleurs de la Ville vont aller pour nettoyer. Alors ils peuvent trouver des gens en situation d'overdose. Ça peut être dans des endroits publics, comme une bibliothèque. »

Méta d'Âme donne des formations aux consommateurs d'opioïdes et à leurs proches. L'organisme a formé 600 personnes depuis juin 2015.

« On a des policiers qui sont venus observer nos formations. Il y en a un qui nous a dit : "Moi, j'en vois tous les jours et j'aimerais pouvoir intervenir". Et il [a suivi la formation] de son propre chef. »

Mais aucun plan de formation n'est prévu au Service de police de la Ville de Montréal pour administrer la naloxone.

Un policier qui trouve une personne en situation de surdose, lors d'une patrouille dans un parc, par exemple, contacte le service de répartition du 911. Souvent, les pompiers arrivent les premiers sur les lieux. Mais eux non plus n'ont pas la formation requise ni de trousses de naloxone avec eux.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit « y penser sérieusement ».

Bien que la situation à Montréal soit très loin de ce qui se passe à Vancouver ou Toronto, on souhaite que nos premiers répondants, dans ce cas-ci les pompiers, puissent avoir les outils nécessaires pour agir. C'est pas juste de leur donner l'antidote, mais aussi la formation nécessaire pour le faire. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Elle a écrit il y a deux mois au ministre Gaétan Barrette « pour appuyer les travaux en cours visant à faciliter l'accès à la naloxone hors pharmacie ». Dans cette lettre datée du 19 janvier, elle lui demande justement de « permettre aux premiers répondants - les pompiers - d'administrer la naloxone en cas de surdose. Nous serions d'ailleurs prêts à collaborer à la mise en place d'un projet pilote afin d'en évaluer la portée ».

« Des travaux sont en cours », répond succinctement le cabinet du ministre Gaétan Barrette, sans en dire plus pour l'instant.

Le rôle des pompiers

Actuellement, en plus de certains travailleurs d'organismes communautaires, ce sont donc les techniciens ambulanciers qui peuvent donner l'antidote lors d'une intervention. Urgences-santé confirme que tout son personnel appelé sur le terrain est formé et équipé pour utiliser la naloxone, soit par voie intramusculaire, soit par vaporisateur intranasal.

« Mais avant notre arrivée, les pompiers ont un rôle à jouer », précise le chef aux opérations à Urgences-santé, Benoît Garneau.

« C'est de s'assurer que la personne se ventile adéquatement. Si elle n'est pas capable de le faire, c'est leur rôle de ventiler la personne avec ce qu'on appelle un ballon-masque, pour aider à ce que l'air rentre à l'intérieur correctement, que la personne soit bien oxygénée, en attendant notre arrivée. »

Cela permettrait d'éviter le décès, ou que l'état de la personne se détériore, avant l'administration de la naloxone.

« Pour l'instant, à Montréal, pour le peu de cas qu'on a, ça fonctionne très bien », selon Benoît Garneau. Mais il voit d'un bon oeil que les pompiers soient formés à leur tour : « Oui, ce serait un plus! »

Le nombre de décès par surdose de drogues a diminué pendant la saison hivernale, mais il a augmenté par rapport aux années précédentes. Selon la Direction régionale de santé publique, qui s'appuie sur les données du Bureau du coroner du Québec, le nombre de décès s'élève à 11 par mois en moyenne dans la région de Montréal, avec plus de 100 décès depuis juin 2017.

Auparavant, il était plutôt de six par mois. La présence de fentanyl a été détectée dans 10 % des cas.