Un texte de Charles Beaudoin

Les deux clichés saisis par Caroline Custeau s'envoleront vers Lisbonne, au Portugal, et Madrid, en Espagne, où ils décoreront les murs des ambassades canadiennes en compagnie des autres photos de l'exposition Points de vue du MCDP.

« Je trouve ça quand même un peu ironique : les ambassades accueillent Raif et Ensaf en photo alors qu'on attend toujours des nouvelles du gouvernement canadien », n'a pas pu s'empêcher de soulever la photographe amateur.

« Ce qui me rend heureuse, c'est qu'on continue de parler de Raif et d'Ensaf, a-t-elle ajouté. C'est sûr que ça fait un petit velours de savoir que mes photos voyagent, parce que ce sont des photos qui, pour moi, ont un sens. Ce n'est pas juste une photo de paysage que j'ai croqué comme ça; ça fait partie d'une lutte que je partage avec des gens que j'ai connus à travers celle-ci et qui sont devenus des amis. »

Une photo saisie lors de l'une des centaines de vigiles tenues à l'hôtel de ville de Sherbrooke en soutien à la famille Badawi. Les militants y arborent tous le visage de Raïf Badawi. Photo : Musée canadien pour les droits de la personne/Caroline Custeau

Sur l'une d'elles, on retrouve Ensaf Haidar se trouve devant la prison Winter, à Sherbrooke. Une fenêtre présente des barreaux qui rappellent le sort de son mari Raïf Badawi, emprisonné depuis six ans pour avoir critiqué le régime saoudien. La seconde photo a été saisie à l'une des centaines de vigiles tenues à l'hôtel de ville de Sherbrooke en soutien à la famille Badawi. Les militants y arborent tous le visage de Raïf Badawi.

« C'est la gang de Sherbrooke qui voyage aussi et ça, ça me réjouit beaucoup parce qu'il s'est créé une belle solidarité entre ces gens-là, souligne Mme Custeau. Demain [vendredi], ça va être la 166e vigile si je ne me trompe pas, ce n'est pas banal quand même », souligne la militante de la première heure.