« On a envoyé un SOS à la communauté pour lui faire savoir que c’était critique, qu’on est en voie d’extinction », lance la directrice du Comité culturel de Sainte-Anne, Diane Connelly.

En plus d'aider à la diffusion des arts et de la culture, l'organisme aide à la promotion de la ville ainsi qu'à son développement économique depuis 46 ans, dit-elle.

« À travers l'année, on a envoyé plusieurs demandes pour avoir du monde pour venir siéger au C.A. Encore, il n’y avait pas beaucoup de réponses. Alors là, on a presque menacé notre communauté en leur disant : si on ne trouve pas nos membres pour siéger, on ferme les portes », affirme-t-elle.

La directrice, Diane Connelly, aimerait que la communauté et le conseil municipal soutiennent davantage le Comité culturel. Elle relève que plusieurs organismes de Sainte-Anne ont menacé de fermer dans les 12 derniers mois, dont la bibliothèque et le club de curling.

« C’est bouleversant, pour commencer, qu’est ce que ça veut dire pour la communauté si toutes ces places ferment », s'inquiète la présidente du comité culturel de Sainte-Anne, Nicole Trudeau.

L'assemblée générale annuelle du Comité culturel de Sainte-Anne aura lieu le 12 avril.

Avec des informations de Marie-Lise Mormina