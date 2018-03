Le rapport, qui s’intéresse aux enfants et adolescents de 5 à 17 ans, a été préparé par l’agence fédérale en collaboration avec les provinces et les territoires. Il montre que les taux de prévalence du TSA au Canada « sont semblables à ceux d'autres pays ».

Ces statistiques révèlent également que le diagnostic de TSA est quatre fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles.

Plus de 56 % des enfants et des adolescents qui ont un TSA ont reçu ce diagnostic avant l'âge de 6 ans et plus de 90 % l'ont obtenu avant l'âge de 12 ans.

Le rapport indique que le budget de 2018 du gouvernement prévoit le financement de deux nouvelles initiatives pour aider les personnes avec un TSA et leurs familles en soulignant l’importance d’un réseau national d'échange de ressources permettant d'accéder à des informations, des ressources, des possibilités d'emploi et des programmes locaux.

Le document, publié à quelques jours de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui a lieu le 2 avril, met aussi l’accent sur la nécessité du financement de projets communautaires qui réduisent la stigmatisation et favorisent l'intégration et le renforcement des programmes sociaux et des programmes de santé et d'éducation.

Les parents, intervenants et chercheurs nous ont dit avoir grand besoin de connaître les données sur la prévalence du TSA, et le rapport publié aujourd'hui répondra à ce besoin. Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé

« Pour pouvoir élaborer des programmes et des services concrets qui aideront les personnes avec un TSA et leurs familles, il est essentiel de comprendre les tendances en matière de diagnostic du TSA », rappelle la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.