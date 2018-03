La cessation du bail a été signifiée mercredi à Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, l'organisme qui abrite la clinique. La directrice générale de ce dernier, Joanne Ouellette, a été avisée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS que le bail serait payé jusqu'en septembre, mais que les services pourraient cesser dès juin.

Chaque semaine, des dizaines de patients, de nouveaux arrivants ou des patients qui attendent toujours qu'on leur désigne un médecin de famille, utilisent les services de la clinique, déplore-t-elle.

« Moi, quand je vois ici les personnes âgées ou des petites familles avec des enfants et qu'ils ont besoin d'une prescription ou d'un petit soin qui ne requiert pas d'être hospitalisé, ils ont le choix de venir ici pour les obtenir », explique Mme Ouellette.

« Ça fait un an et demi que je suis ici à Granby et que je suis sur la liste d'attente. M. [Gaétan] Barrette dit que ça prend deux ans, mais je me suis fait dire à l'hôpital que ça prend plus que trois ans avant d'avoir un médecin. En plus, je fais partie des patients priorisés, parce j'ai un suivi de cancer », relate l'un des patients de la clinique, Maurice Boisvert.

Moi je viens renouveler mes prescriptions. Je ne veux pas aller attendre à l'urgence. On va être obligé de dormir là, ça n'a pas de bon sens! Linda Deguire

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS devait expliquer sa décision jeudi après-midi, mais a finalement reporté son point de presse, expliquant que « des choses restaient à attacher ».

Le maire de Granby, Pascal Bonin, a quant à lui parlé au responsable des soins de santé de la région de la Haute-Yamaska, qui lui aurait expliqué que la clientèle serait redirigée dans sept ressources capables de les accueillir. Un plan que le député caquiste de Granby François Bonnardel et lui n'endossent pas.

« On a réduit la liste de gens sans médecin de famille, mais quand on a quelque chose de performant dans le système de santé il faudrait le garder ouvert et non pas le fermer. C'est l'esprit contraire, soutient Pascal Bonin. Je comprends la décision qui a été prise, mais je suis déçu par celle-ci, parce que les gens l'utilisaient beaucoup. »

« Mais quelle décision stupide d'avoir imaginé qu'on pouvait fermer cette clinique d'accès avec 3000 personnes inscrites sur ce guichet et 6000 autres, selon les chiffres du ministère, qui n'ont pas de médecin de famille pour un total de près de 10 000 personnes et dire du jour au lendemain qu'on n'allait pas mettre de la pression sur l'urgence de Granby », a pesté M. Bonnardel.

En fin de journée, l'attachée du ministre Gaétan Barrette confirmait qu'une demande a été formulée au ministère de la Santé et des Services sociaux pour annuler la décision et que des discussions sont en cours.