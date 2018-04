Un texte de Véronique Prince, correspondante parlementaire à Québec

Ancienne prestataire de l'aide sociale, Julie Montreuil est convaincue que le nouveau programme Objectif Emploi ne lui aurait jamais permis de retourner sur le marché du travail, comme elle l’a fait il y a maintenant quelques années. « Je n’aurais pas pu à ce moment-là faire un processus de réintégration à l’emploi. J’étais incapable de sortir de la maison », affirme-t-elle.

Affligée de douleurs aux articulations, elle a eu besoin de plusieurs années pour prouver qu’elle était inapte au travail.

Un programme comme celui que le gouvernement vient de mettre en place l’aurait forcée à choisir entre la recherche d’emploi, le retour à l’école ou un plan pour développer ses habiletés sociales (ce qui peut correspondre à une thérapie).

Étant donné son état de santé, elle aurait été obligée de refuser les trois cheminements proposés, d’une durée de 12 mois. Comme elle a attendu longtemps avant de recevoir le diagnostic du médecin, elle prétend que le gouvernement aurait diminué la valeur de son chèque mensuel d’aide sociale.

« Couper dans un chèque quand tu as juste le minimum pour vivre, c’est hallucinant! Est-ce que ça va vraiment aider la personne à s’en sortir? J’ai des doutes », insiste Mme Montreuil.