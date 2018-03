La Ville a aussi évalué l'option de racheter le parc des Mille Lieux de la Colline, mais a finalement changé d'idée.

Ces décisions ont été prises en collaboration avec le directeur de la Société de gestion de la zone portuaire, Fabien Hovington.

« La Marina de Shipshaw de toute façon c’était un mandat et ce n’était pas vraiment dans leur cour, ce n’était pas vraiment pas dans leur corde et ça va être repris par le centre multiservice de Shipshaw. On pense que ça va aller mieux comme ça. La Place du citoyen, on veut le faire en collaboration avec les commerçants et l’arrondissement de Chicoutimi. Pour les halls, il n’y a plus personne qui en voulait », explique le maire suppléant et conseiller, Michel Potvin.

La Zone portuaire va concentrer ses activités sur le développement de la zone touristique et des spectacles.

« La Marina de Shipshaw, la Place du citoyen et les halls ce n’est même pas 10 % de notre chiffre d’affaires. C’était des mandats, des opérations qu’on a faites au cours des années. Notre mandat à nous, c’est la zone portuaire avec des gros spectacles, accueillir les citoyens. C’est tout près de 800 000 personnes qui passent sur la zone portuaire de Chicoutimi et aussi le Parc des Mille Lieux de la Colline où près de 30 000 clients passent », souligne Fabien Hovington, directeur général de la société.

Par ailleurs, les conseillers municipaux Marc Bouchard et Simon-Olivier Côté siègeront désormais au conseil d'administration de la Société de gestion de la zone portuaire, de même que deux cadres, à titre d'observateurs.