La communauté de Manawan réclamait le service depuis vingt ans. Elle se réjouit aujourd’hui de l’annonce du gouvernement.

C’est avec grand soulagement et le sentiment du devoir accompli que le Conseil des Atikamekw de Manawan a appris la nouvelle. Jean-Roch Ottawa, Chef de Manawan

« Le service à distance qui était offert jusqu’ici ne suffisait tout simplement plus. Ainsi, c’est toute la région qui pourra bénéficier de cette décision alors que l’ambulance déployée pour venir dans la communauté n’était alors plus disponible durant de nombreuses heures pour le reste de la population », explique le chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa.

La décision survient après une longue bataille et après de longs mois de négociation, a fait savoir la communauté.

Il y a moins de deux semaines, le père d’une fillette qui s’est noyée à Manawan en 2009, avait témoigné devant la Commission sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du fait qu’il avait fallu plus de six heures avant qu’une ambulance ne vienne la secourir.