Le gouvernement Trudeau injectera 2,7 milliards de dollars sur 5 ans dans les communautés en milieu minoritaire.

Frédérique Baudemont estime que ces fonds mettent fin à un statu quo. « On est content qu’il y ait une évolution par rapport au financement des dernières années », indique-t-elle.

La directrice du RSFS se réjouit notamment des financements pour la santé mentale et les aînés. Toutefois, elle estime que les fonds pour la santé sont insuffisants.

On aurait voulu des engagements plus importants. Frédérique Baudemont

« Ce sont de bonnes nouvelles. Après, est-ce que ce sont des financements suffisants dans le domaine de la santé? Je ne pense pas. Tous les réseaux à travers le pays avaient des attentes plus importantes », tanche-t-elle.

Frédérique Baudemont ajoute que des questions demeurent quant à la façon dont les fonds seront distribués. « On est impatients de voir comment on va travailler et collaborer avec les gouvernements par rapport à ces enveloppes-là qui vont être précisées plus tard », dit-elle.

Le RSFS satisfait de la nouvelle Autorité de santé

Quatre mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle Autorité de santé de la Saskatchewan, Frédérique Baudemont dresse, par ailleurs, un bilan positif des rencontres tenues avec le directeur général de l'Autorité, Scott Livingstone.

Elle estime que le fait d'avoir un interlocuteur principal, plutôt que 13 autorités régionales, facilite la communication et la compréhension des besoins de la communauté francophone.

Frédérique Baudemont constate une réelle volonté de travailler ensemble depuis la mise en place de cette nouvelle structure. « D'ici à cinq ans, on peut espérer des avancements significatifs dans le secteur de la santé en travaillant avec la nouvelle régie. À la fois sur la santé primaire, quand on parle des besoins des aînés, de la santé mentale, de la promotion de la santé. Le momentum est bon pour travailler ensemble », précise-t-elle.

La directrice du RSFS souhaiterait notamment travailler à améliorer l’accessibilité des soins en milieu rural.