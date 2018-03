Un texte de Joane Bérubé

Enceinte de 31 semaines, Marie-Hélène Lapierre a été récemment transférée à Québec après que des contractions se soient prématurément déclenchées.

Même si Mme Lapierre a finalement obtenu quelques jours plus tard son congé du Centre hospitalier universitaire de Québec, elle et son conjoint n’ont pas pu retourner dans l’archipel madelinot.

Par mesure de précaution, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles a refusé le transfert de Mme Lapierre car l’hôpital des Îles ne dispose pas des ressources nécessaires pour répondre aux complications éventuelles d'une grossesse de moins de 36 semaines. Il n’y a pas, en effet, d’unité de néonatalogie dans l’archipel.

Le conjoint de Mme Lapierre, Jonathan Vigneau, explique que le couple a donc dû demeurer à Québec en attendant le 3 avril, c’est-à-dire le moment où la grossesse atteindrait 36 semaines.

Nous étions début mars. C’est alors que M. Vigneau a calculé que le CISSS des Îles lui verserait 95 $ par période de trois jours pour ses dépenses de séjour. « C'est impossible, sincèrement, qu'en 2018, pour deux personnes, que tu puisses te loger et te nourrir pour 31.67 $ par jour. »

Au CISSS des Îles, personne n'était disponible avant mardi pour commenter ou valider les calculs de M. Vigneau.

Hôpital des Îles Photo : Jean-François Deschênes

Jonathan Vigneau estime avoir déboursé plus de 3000 $ pour un séjour de 32 jours à Québec. Comme la conjointe de M. Vigneau n’était plus hospitalisée, le couple n’a pas eu accès à un hébergement au Manoir Ronald McDonald.

Le Madelinot souhaiterait qu’il y ait plus de ressources comme du logement ou un meilleur soutien financier pour les gens, qui comme sa conjointe, ont besoin de s’éloigner de leur région pour recevoir des soins en cours de grossesse. « On sait, dit-il, que cela est déjà arrivé à d’autres personnes et que cela va arriver à d’autres dans le futur. Si tu as une complication avec ta femme qui est enceinte, ça se peut que tu sois parti 4, 6 ou 10 semaines. »

Québec et Ottawa offrent par ailleurs des crédits d’impôt pour les frais de déplacement afin de recevoir des soins de santé. Certaines assurances personnelles remboursent aussi une certaine partie de ces frais.