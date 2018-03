Le ministre de la Santé Gaétan Barrette mentionne dans un communiqué que la couverture ambulancière sera renforcée dans sept régions du Québec.

En Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches, en Estrie, dans les Laurentides, ainsi qu'en Mauricie-Centre-du-Québec, certains des horaires ambulanciers seront revus pour améliorer l'offre des services d'urgence. Ce changement du mode de couverture est accompagné d'une somme de 17,1 millions de dollars.

Dans Lanaudière, le secteur de Saint-Michel-des-Saints conserve le même type d'horaires, mais pourra offrir une couverture constante grâce à l'ajout de 845 000 $ permettant de financer 98 heures de couverture supplémentaires.

Dans la région de Lévis, 168 heures de couverture ambulancière additionnelles pourront être offertes, à l'aide d'un montant de 1,4 million de dollars pour la prochaine année financière.

« Ces mesures de bonification s'ajoutent à celles déjà annoncées l'automne dernier, et visent à offrir une présence accrue de véhicules préhospitaliers d'urgence dans plusieurs régions où cela s'avère nécessaire pour mieux répondre aux besoins de la population », a déclaré le ministre Barrette.

L'an dernier, Québec annonçait effectivement des débours de près de 38 millions de dollars pour prolonger les heures d'activité des services ambulanciers dans la province, y compris en Abitibi, sur la Côte-Nord, dans le Centre-du-Québec et dans les Cantons-de-l'Est.



Un meilleur service pour Manawan

Outre les annonces pour d'autres régions du Québec, le secteur de Manawan, voisin de Saint-Michel-des-Saints, qui militait depuis 20 ans pour obtenir sa propre ambulance, aura finalement droit à un service ambulancier dans le cadre d'un investissement gouvernemental de 1,2 million de dollars.

Réagissant par voie de communiqué, le Conseil des Atikamekw de Manawan parle d'un « grand soulagement » et du « sentiment du devoir accompli », après de « longs mois de négociations ».

« Je tiens à saluer la décision du ministre Barrette d’offrir un service ambulancier à Manawan au même titre qu’à la population québécoise en général. Le service à distance qui était offert jusqu’ici ne suffisait tout simplement plus », a déclaré le chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa.