Un texte de Mathieu Massé

Tristian Gaudet, le président de la Fédération des étudiants du campus universitaire de Moncton (FEECUM), estime que l’Université possède trop d'atouts pour faire une publicité comme celle-ci. « Il y a une bonne qualité d'enseignement, un bon ratio prof-étudiant, une bonne vie étudiante. Il y a plusieurs éléments plus positifs qu'on aurait pu souligner. Une approche plus axée sur la positivité. On trouve ça un peu dommage que ça soit ces éléments-là qui aient été soulevés. »

Une publicité qui circule sur Facebook. Photo : Radio-Canada

Cote R, contingentement et processus de sélection : quelques précisions Cote R : C'est le système de classification des étudiants collégiaux québécois. La cote R est un facteur important considéré dans la sélection d’un étudiant pour un programme universitaire donné. La cote R n’existe qu’au Québec.

Contingentement : Il s'agit d'une limitation du nombre de places disponibles dans un programme donné. Plus un programme est contingenté, moins il y aura de places disponibles. Le programme de psychologie de l’Université de Moncton n’est pas contingenté.

Processus de sélection : L’Université de Moncton affirme que si ses programmes ne sont pas contingentés et ne prennent pas en compte la cote R, le processus de sélection des candidats est tout de même strict.

Toutefois, si l’Université comprend la position de la FEECUM, on affirme que cette campagne ne se veut pas un « recrutement par le bas », mais est en fait informative et promotionnelle.

Jean-Paul Loyer, directeur général de la Gestion stratégique de l’effectif étudiant à l’Université de Moncton, estime que les informations contenues dans la publicité se veulent une nouvelle avenue pour les étudiants québécois.

Quand on leur dit, aux étudiants québécois, " il n'y a pas de cote R et en plus il n'y a pas de contingentement ", nous on le voit vraiment comme une avenue intéressante pour eux. C'est des informations qu'ils n'ont probablement Jean Paul Loyer, DG de la Gestion stratégique de l’effectif étudiant

Jean Saint-Aubin, directeur de l’École de psychologie de l’Université de Moncton, est bien d’accord. Il met l’accent sur le fait que l'administration ne veut pas aller chercher seulement les étudiants qui n’ont pas réussi à être admis en psychologie dans les universités québécoises, mais bien tous les aspirants psychologues.

Ça veut pas dire que nos conditions d'admission sont nécessairement plus faciles. On peut avoir des étudiants qui ont une excellente cote R, qui ne seront pas admis à l'Université de Moncton. Jean Saint-Aubin, directeur de l’École de psychologie de l’Université de Moncton

Le Québec très contingenté

Selon Jean Saint-Aubin, étudier la psychologie au Québec est de plus en plus difficile. Il affirme qu’en général ce sont environ quatre demandes sur cinq qui sont refusées. « À cause du contingentement, ils ne seront pas admis et devront abandonner leur rêve ou bien faire une autre programme en attendant », explique-t-il.

Jean-Paul Loyer précise qu’environ 4000 demandes sur 5000 en psychologie sont refusées chaque année au Québec. « Nous ce qu’on dit, pas aux 4000, mais bien aux 5000 étudiants, incluant la première braquette des 1000, c’est qu’il y a aussi la possibilité de Moncton. »

Effectifs étudiants en baisse à Moncton

Depuis quelques années, l’Université de Moncton éprouve des difficultés en termes de recrutement. Un problème qui, selon M. Loyer, est pris très au sérieux.

Toutefois, il ne relie pas la publicité directement à ce problème. La campagne de publicité, qui a également été adaptée pour le programme de criminologie, date du début de l’année 2018. Les efforts de recrutement au Québec, eux, font partie d’une stratégie de recrutement plus globale.