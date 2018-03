L'organisation a confirmé ce matin sur les réseaux sociaux la venue d'Avenged Sevenfold et de Bullet For My Valentine.

La programmation complète ainsi que la date de la vente des laissez-passer seront dévoilées prochainement.

Les 12e Grandes Fêtes Telus se tiendront du 18 au 22 juillet au parc Beauséjour.