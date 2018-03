Un texte de Marlène Joseph-Blais

C'est la Société d'expansion de Baie-Comeau qui a fait construire le bâtiment d'une valeur de 1,1 million de dollars pour le Chapitou. Les travaux ont été entrepris l'automne dernier et seront parachevés au cours des prochains jours.

Le nouveau Refuge Chapitou est situé sur l'avenue Léonard-E. Schlemm. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Le déménagement des chats, ça s'est bien passé. Les chiens, c'est un peu plus compliqué de démonter les cages et les remonter ici. Donc, présentement, on est aux deux endroits en même temps. Dany Cimon, coordonnatrice du Refuge Chapitou

Le Refuge Chapitou n'accueille pas que des chiens et des chats. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Les anciens locaux, situés sur le boulevard Industriel, n'étaient plus conformes pour l'accueil de chiens, de chats et d'autres animaux en vertu des normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

« Depuis quelques années, on n'était plus dans les normes parce que ça nous prenait des locaux d'isolement et de quarantaine pour les chiens et les chats », explique la coordonnatrice du Refuge Chapitou, Dany Cimon.

Animaux plus confortables

Dany Cimon affirme que le nouveau Refuge Chapitou est plus fonctionnel et que les animaux s'y sentent déjà bien.

Un chien a été trouvé à Baie-Comeau, puis apporté au Refuge Chapitou, jeudi. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

L'un des avantages du bâtiment récemment construit est que les cages des chats sont éloignées de la pièce où l'on retrouve les chiens. Les deux espèces étaient davantage en contact dans les anciens locaux de l'organisme.

« Quand on arrivait le matin, puis que les chiens jappaient, ça stressait beaucoup les chats à les entendre. Aujourd'hui, c'est vraiment séparé. Ils sont beaucoup plus calmes », explique la coordonnatrice.

Jusqu'à ce que l'installation soit complétée, les citoyens qui trouvent des animaux errants peuvent communiquer avec les employés du Refuge Chapitou pour savoir à quel endroit les apporter.