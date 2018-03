Six millions de cotes d'écoute par épisode, ce sont les chiffres enregistrés de l'émission française Dix pour cent, une idée originale du producteur Dominique Besnehard qui sera adaptée au Québec. Cette série, qu'il est cependant déjà possible de visionner sur Tou.tv sous le titre Appelez mon agent, dévoile l'univers parfois méconnu d'une agence artistique et de ses clients : les vedettes du cinéma.