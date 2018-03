Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Jeudi, les organisateurs de l'événement ont annoncé que la présidence d'honneur de cette activité serait assurée par les préfets et préfètes de l'Abitibi-Témiscamingue, soit Diane Dallaire, Claire Bolduc, Pierre Corbeil, Jaclin Bégin et Sébastien D'Astous.

450 golfeurs vont s'élancer simultanément dans les différents clubs la région.

Plus d'un million

Au fil des ans, cette activité de financement a déjà permis d'amasser plus d'un million de dollars pour la Fondation de l'UQAT.

« C'est avec plaisir qu'on a tous accepté, parce que ça rejoint une des priorités majeures de la conférence des préfets au niveau de l'augmentation de la diplomation de nos gens, de l'augmentation de la formation et de garder nos gens chez-nous. Si on peut apporter nos gens chez-nous, si on peut apporter à la cause de cette façon-là, ça nous fait plaisir », témoigne Diane Dallaire, présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et mairesse de Rouyn-Noranda.

La Fondation de l'UQAT redistribue l'argent aux étudiants et chercheurs de l'université. « Concrètement, [c'est remis] en bourses à nos étudiants pour être capable d'avoir une meilleure rétention, que nos étudiants demeurent en région. Il y a aussi de l'argent investi dans la recherche. On a 1,5 million annuellement investi dans la recherche, donc ça nous en prend des activités de financement pour être capable de suffire à tout ça », souligne Yvan Rose, président de la Fondation de l'UQAT.

Yvan Rose, président de la Fondation de l'UQAT Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Implication

Desjardins a annoncé un investissement de 75 000 $ sur trois ans dans cette activité de financement. « C'est important de soutenir la Fondation, parce qu'on veut soutenir l'université à travers la Fondation. Il faut garder nos jeunes dans la région et la façon de garder nos jeunes dans la région, c'est que notre université soit attractive et qu'elle collabore avec le milieu. La meilleure façon de le faire, c'est à travers la Fondation », affirme Jean-Claude Loranger, représentant régional des caisses Desjardins.

L'implication de plusieurs personnes, de tous les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, est chaudement saluée par le recteur de l'UQAT, Denis Martel. « L'université porte le nom de son territoire et là c'est une belle démonstration que le territoire se sent aussi impliqué à travers son université. C'est une marque de reconnaissance extrêmement importante pour nous », ajoute-il.