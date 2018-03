« On a eu un appel pour un feu de cuisinière », explique le capitaine Paul Gareau. « Quand on est arrivés là, il y a avait des gens qui criaient de partout. C’est là qu’une dame m’a dit qu’une fillette se trouvait au deuxième étage, là où était le feu. »

La petite Èva-Rose, quatre ans, manquait à l’appel, alors qu’un incendie majeur sévissait. « À partir de là, on met toutes les équipes nécessaires pour faire le travail de recherche le plus rapidement possible », ajoute M. Gareau, en se rappelant des faits, entouré par ses hommes.

Cette jeune fille-là est vivante aujourd’hui grâce à notre intervention rapide de mes collègues et moi. Martin Paradis-Châteauneuf, pompier

Martin Paradis-Châteauneuf a sauvé une fillette des flammes. Photo : Radio-Canada

Deux pompiers, armés de lances d’incendie, ont dû arroser le brasier pour rabattre les flammes et faire diminuer la chaleur, avant que Martin Paradis-Châteauneuf et son capitaine ne puissent amorcer leur recherche.

Une fois à l’intérieur, une épaisse fumée empêchait les pompiers de voir quoi que ce soit. Ils doivent alors se fier à leurs années d’expérience et d’entraînement pour se diriger.

« On a pratiquement un sac de plastique noir devant le visage, malgré nos lampes de poche. On essaie vraiment de visualiser où on se retrouve dans le bâtiment. Quand on touche un lit, on sait que c’est ça », raconte M. Paradis-Châteauneuf.

Après être entré dans la résidence, il a immédiatement trouvé une porte presque complètement fermée. C’est dans cette pièce, où la fumée était moins dense qu’ailleurs, que se trouvait la petite fille.

« J’ai ouvert et j’ai tâté le mur. J’ai trouvé un lit et directement sur le lit, j’ai pu agripper ce qui semblait être un bras ou une jambe. Je savais à ce moment-là qu’on venait de retrouver la fillette », détaille le héros de la journée.

Rapidement, Èva-Rose a été transportée à l’extérieur du bâtiment où M. Paradis-Châteauneuf a, avec deux collègues, procédé à des manoeuvres de réanimation jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

La famille de l’enfant confirme qu’elle est toujours hospitalisée au CHEO à Ottawa où elle a reçu trois traitements en chambre hyperbare puisqu’elle a inhalé beaucoup de fumée. Elle n’a toutefois pas subi de brûlure.

« On a le sentiment du devoir accompli. On est devenus pompiers pour sauver des vies. Quand ça se présente, c’est sûr et certain que ça fait un petit velours », avoue M. Paradis-Châteauneuf.

Èva-Rose au CHEO après avoir été sauvée d'un feu à Gatineau. Photo : Famille d'Èva-Rose

Des leçons de prévention

Les pompiers de Gatineau profitent de l’incident pour rappeler des mesures de sécurité en cas de feu à la maison, surtout en présence d’enfants.

« Il faut tout de suite sortir de la résidence et se donner un point de ralliement, comme ça la personne en charge peut voir si tout le monde a quitté », commence le chef aux opérations, Éric Charbonneau, qui rappelle l’importance d’effectuer des entraînements en famille.

Il souligne aussi que les vies humaines doivent avoir préséance sur celles des animaux de compagnie.

« Souvent, les gens veulent retourner à l’intérieur pour aller sortir les animaux domestiques. On met la priorité sur leur sécurité et celle de leur famille. Les pompiers, dans la mesure du possible, on va tenter de sauver vos petites bêtes », indique M. Charbonneau.

D’autres conseils pratiques peuvent éviter des tragédies, comme la vérification fréquente des avertisseurs de fumée et l’élimination des BBQ sur les balcons.

