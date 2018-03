Un texte de Barbara Gorrand

Il aura fallu deux ans, et beaucoup de bonne volonté, pour surmonter les obstacles.

Des obstacles principalement liés à la situation géographique de Thompson, comme le rappelle la directrice par intérim de la garderie Les P’tits Mineurs du Nord, Andrée Rémillard.

« Le centre ne pouvait pas ouvrir à moins d’avoir une directrice francophone qualifiée. Mais Thompson, c’est éloigné, il y avait des difficultés à trouver un endroit où vivre, ou alors cela ne fonctionnait pas. Finalement, le conseil d’administration a trouvé une directrice, qui vient du sud-est de la province, une éducatrice niveau 2 et une aide en jeune enfance. »

Pour l’instant, la garderie a l’autorisation d’accepter 4 poupons et 16 enfants d'âge préscolaire. Mais la liste d’attente compte déjà près de 20 noms, selon Andrée Rémillard. Parmi eux, de nombreux anglophones. « C'est des gens qui veulent le français pour leurs enfants, précise-t-elle. Les francophones ont priorité pour entrer dans le centre. Si on accepte des familles qui sont anglophones, mais qui sont ouvertes à la langue, on peut franciser plus de personnes à Thompson. Et ensuite, ces enfants-là vont aller à l'école (la Voie du Nord), alors les chiffres de l'école vont augmenter parce qu'il y aura plus de francophones. Tout le monde y gagne. »

Pour augmenter davantage son nombre de places et répondre aux besoins de services en français dans le nord de la province, la garderie cherche encore à recruter deux personnes. Et elle accepte aussi des inscriptions sur sa liste d’attente.

Quant aux tarifs, comme il s'agit d’une garderie gérée par la province, ils ne sont pas différents de ceux d’un établissement à Winnipeg.

Une réunion d’information pour les parents devrait se tenir à Thompson début avril, en présence de la nouvelle directrice.